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"Захват" РФ ключевого поселка на востоке: в ДШВ сделали важное заявление

Алексей Тесля
27 февраля 2025, 14:18
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Врагу не удалось прорваться внутрь поселка Белогоровка, говорит Владимир Голягин.
ВСУ отражают атаки россиян / коллаж: Главред, фото: 17 бригада, 56 ОМБр

Главное:

  • Не подтверждается факт проникновения россиян в Белогоровку
  • ВСУ удерживают руины, которые остались после почти трех лет обороны

Подразделения Сил обороны Украины не допускают российских оккупантов в поселок Белогоровка Луганской области, рассказал пресс-офицер 81-й бригады ВСУ Владимир Голягин.

Как подчеркнул он в комментарии УП, не подтверждается факт проникновения россиян в Белогоровку.

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Украинский офицер пояснил, что в декабре 2024 года действительно были интенсивные штурмовые действия россиян, однако врагу не удалось прорваться внутрь поселка.

"В поселке стоят наши подразделения, россияне пытаются закрепиться на окраинах. Мы осведомлены об интенсивном накоплении ресурсов противника на окраинах поселка, что может свидетельствовать о его планах в очередной раз попытаться установить контроль над селом", - говорит он.

Голягин добавил, что бойцы ВСУ "удерживают руины, которые остались после почти трех лет обороны. На фоне этих всех событий, новостная карта выровнялась. Белогоровка – под контролем Сил Обороны Украины".

Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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