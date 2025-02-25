ВСУ остановили наступление врага под Константинополем - детали

Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.

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ВСУ отбили наступление оккупантов / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

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Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении

ВСУ уничтожили девять мотоциклов врага

На всех направлениях враг продолжает накапливать силы для атак

Армия страны-агрессора России активизировалась на Новопавловском направлении. Там противник наступал в направлении Константинополя и Бурлацкого. Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

По данным военных, для доставки штурмовых групп оккупанты применили мототехнику. Однако в результате работы нашей артиллерии и операторов дронов на поле боя - девять уничтоженных и поврежденных мотоциклов.

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"Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника. Украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы оккупантов", - говорится в сообщении.

Также известно, что на Лиманском направлении захватчики пытались штурмовать позиции наших войск неподалеку Катериновки, Новолюбовки, Нового и в Серебрянском лесу. Ухудшение тактического положения не допущено.

В ОСУВ "Хортица" добавили, что на всех направлениях враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. В то же время, украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин заявил, что в Часовом Яру продолжаются городские бои, противник пытается укрываться в многоэтажных домах.

Представитель оперативно-стратегической группировки Хортица Виктор Трегубов заявил, что российские оккупационные войска на Покровском направлении пытаются развить наступление, используя преимущество в численности личного состава. Продолжаются тяжелые бои.

В Институте изучения войны сообщили, что армия страны-агрессора России имеет продвижение возле украинского выступления в Курской области, в частности россияне атаковали на северо-запад от Суджи.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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