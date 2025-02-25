Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ остановили наступление врага под Константинополем - детали

Мария Николишин
25 февраля 2025, 12:21
82
Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.
ВСУ остановили наступление врага под Константинополем - детали
ВСУ отбили наступление оккупантов / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Главное:

  • Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении
  • ВСУ уничтожили девять мотоциклов врага
  • На всех направлениях враг продолжает накапливать силы для атак

Армия страны-агрессора России активизировалась на Новопавловском направлении. Там противник наступал в направлении Константинополя и Бурлацкого. Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

По данным военных, для доставки штурмовых групп оккупанты применили мототехнику. Однако в результате работы нашей артиллерии и операторов дронов на поле боя - девять уничтоженных и поврежденных мотоциклов.

видео дня

"Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника. Украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы оккупантов", - говорится в сообщении.

Также известно, что на Лиманском направлении захватчики пытались штурмовать позиции наших войск неподалеку Катериновки, Новолюбовки, Нового и в Серебрянском лесу. Ухудшение тактического положения не допущено.

В ОСУВ "Хортица" добавили, что на всех направлениях враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. В то же время, украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин заявил, что в Часовом Яру продолжаются городские бои, противник пытается укрываться в многоэтажных домах.

Представитель оперативно-стратегической группировки Хортица Виктор Трегубов заявил, что российские оккупационные войска на Покровском направлении пытаются развить наступление, используя преимущество в численности личного состава. Продолжаются тяжелые бои.

В Институте изучения войны сообщили, что армия страны-агрессора России имеет продвижение возле украинского выступления в Курской области, в частности россияне атаковали на северо-запад от Суджи.

Читайте также:

Что известно об ОСУВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Летело более 200 дронов и ракет: последствия атаки РФ на Украину

Летело более 200 дронов и ракет: последствия атаки РФ на Украину

12:58Война
"Зима пакует чемоданы": синоптики предупредили о погодном сюрпризе в конце февраля

"Зима пакует чемоданы": синоптики предупредили о погодном сюрпризе в конце февраля

12:40Синоптик
Франция рассматривает размещение ядерных истребителей в Германии - The Telegraph

Франция рассматривает размещение ядерных истребителей в Германии - The Telegraph

11:35Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина

Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина

Штраф до 1700 грн или потеря машины: в Украине усилили новые жесткие правила

Штраф до 1700 грн или потеря машины: в Украине усилили новые жесткие правила

Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

Может ли Трамп "сдать Украину": Свитан дал неожиданный прогноз

Может ли Трамп "сдать Украину": Свитан дал неожиданный прогноз

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

Последние новости

12:58

Летело более 200 дронов и ракет: последствия атаки РФ на Украину

12:52

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

12:43

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

12:40

"Зима пакует чемоданы": синоптики предупредили о погодном сюрпризе в конце февраля

12:37

Меган Маркл уличили в копировании Памэлы Андерсен: что появилось у жены Гарри

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
12:37

"Важный и эмоциональный день": Миша Крупин принял воинскую присягу

12:21

ВСУ остановили наступление врага под Константинополем - детали

12:12

Трамп "унизил" Макрона в Белом доме: что произошло

11:53

Секретные курцы: кто из ЗОЖ-ных звезд втихаря курит и пропагандирует здоровье

Реклама
11:48

"Сердце с русским народом": Маша Машкова потрясла своим публичным признанием

11:35

Франция рассматривает размещение ядерных истребителей в Германии - The Telegraph

11:29

Большое поражение: в ЦПД сказали, почему Путин хочет продать США ресурсы России

11:14

Кэмерон Диаз впервые "засветила" лицо сына

11:11

"Часов Яр разрушается": в ВСУ раскрыли новый коварный план россиян на город

11:04

"Беспроигрышная" сделка: ЕС сделал Украине свое предложение по полезным ископаемым

10:56

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Кроликам - обман, Лошадям - ошибки

10:39

"Сказал лишнее слово": Дуда раскритиковал Зеленского за ответ Трампу

10:21

Без военной помощи США Украина долго не протянет: WSJ назвал сроки

09:48

Госсекретарь США назвал ключевое условие для прекращения войны в Украине

09:46

Российские войска атаковали и продвинулись в Курской области - ISW

Реклама
09:30

Настя Каменских оказалась в больнице - что произошло

09:23

Гороскоп на завтра 26 февраля: Львам - прибыль, Девам - необычайное достижение

09:19

Встреча Макрона и Трампа раскрыла разногласия по окончанию войны - Reuters

09:08

В Белом доме сказали, когда состоятся встречи Трампа с Зеленским и Путиным

08:32

Макрон озвучил рецепт перемирия между Украиной и РФ: в Le Monde объяснили суть

08:26

Альбина Джанабаева внезапно покинула Испанию - детали

08:19

Путину будет сложно продолжать войну: в ISW назвали проблемы РФ

08:18

Карта Deep State онлайн за 25 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Трамп и Путин не закончат войну, а заставят ее повториться в более страшном и кровавом видемнениеВидео

07:15

РФ атаковала дронами две области: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

06:18

Российские Ту-95 МС запустили ракеты по Украине: что известно

05:30

Непростая IQ-задача: найдите 3 отличия в картинках с щенком за 19 секунд

05:05

Что означает выражение "лихий на їжу": лишь единицы объяснят значениеВидео

04:30

Прекращение огня до Пасхи: эксперт объяснил, остановит ли Кремль бои в апреле

04:03

Сорняки "исчезнут навсегда": садовод поделился хитрым, но простым секретом

03:30

Большинство забывает: почему нужно снимать кольцо перед тем, как ложиться спать

03:02

Не сравнить с магазинным: рецепт невероятно паштета, который будет таять во рту

02:25

Ретро Венера 1 марта - 12 апреля: Рыбам - проблемы с деньгами, Овнам - мечтыВидео

02:01

Как убрать царапины со стекла: 4 безотказных способа

01:52

Буданов назвал главное условие достижения устойчивого мира в Украине

Реклама
01:30

На концерте певуньи-путинистки Елены Ваенги умерла фанатка

01:07

Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет вместе

00:59

Какую обувь купить на весну 2025: подсказки фэшн-блогеров

00:48

Путин рассказал о переговорах с Трампом и заикнулся насчет захваченных территорий

24 февраля, понедельник
23:49

"Есть веская причина": Макрон выступил за возобновление контактов с Путиным

23:39

Соглашение о недрах между Украиной и США на "финишной прямой" – Axios

23:36

Мода 2025 года - что носить, чтобы быть в тренде в этом сезоне

23:01

Алла Пугачева публично высказалась о Кристине Орбакайте - причина

22:51

ЕС "прищучил" путинистов Галустяна и Барановскую за поддержку войны в Украине

22:50

Макрон раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину: где разместят войска

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять