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"Станет могильной плитой для РФ": названы главные проблемы российской армии

Мария Николишин
24 февраля 2025, 15:56
368
У россиян есть нехватка боеприпасов, но она будет восстановлена, если остановить боевые действия.
'Станет могильной плитой для РФ': названы главные проблемы российской армии
Проблемы российской армии / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное из заявления эксперта:

  • У России есть оперативные и стратегические проблемы
  • Оперативные проблемы решаемы, но если Россия сможет восстановиться
  • Стратегические проблемы Россия уже никогда не сможет решить

У страны-агрессора России есть оперативные и стратегические проблемы. Оперативные проблемы возникли у россиян из-за того, что большое количество сил и средств они потратили на военную кампанию 2024 года. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Он подчеркнул, что эти проблемы решаемы, но при условии, что мы дадим России возможность восстановиться - дадим оперативную паузу.

По его словам, к оперативным проблемам России относятся:

  • проблемы с личным составом, который заканчивается, а скорость постановки в строй вдвое меньше, чем скорость выхода из боя;
  • проблемы с техникой, которую россияне не успевают накопить. Но техника накопится, если остановить боевые действия. Сейчас в России дефицит техники, ведь практически всю советскую технику россияне уже поставили в строй, и она почти вся уже уничтожена. Россия воюет с колес. Однако россияне производят достаточно большое количество техники, и, если остановить боевые действия, они ее накопят для дальнейшего броска. И тогда нам мало не покажется;
  • у россиян есть нехватка боеприпасов, но она будет восстановлена, если остановить боевые действия.

"Подчеркиваю, все это оперативные проблемы, которые Россия может решить, если будет оперативная пауза", - подчеркнул Свитан.

Говоря о стратегических проблемах, то эксперт отметил, что Россия уже никогда не сможет их решить, если Украина будет продолжать боевые действия, особенно уничтожать российскую углеводородную и металлургическую отрасли, а также перекачку нефти и газа.

"Все это ведет к уничтожению российской экономики. Именно на это сейчас нам нужно делать упор. Ведь санкции Украины, которые сейчас накладывают наши спецслужбы и все роды войск дальними средствами поражения, уже никогда не снимут с России. Эти действия способны привести к полному развалу российской империи. Именно так в свое время развалился Советский Союз под экономическим давлением", - подчеркнул он.

Кроме того, полковник запаса считает, что стратегическую проблему России нужно просто поддерживать и усиливать.

"Мы уже это можем делать. Три года назад мы этого не могли, а сейчас Украина может производить достаточно большое количество беспилотников и ракет, способных уничтожить российские экономические и военные мощности как минимум на европейской части России. Вот эту проблему россияне никогда не решат, и она станет могильной плитой для Российской Федерации", - подытожил Свитан.

Смотрите видео, в котором полковник запаса Роман Свитан поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны России и Украины:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для обеспечения прочного мира в Украине нужно усилить давление на страну-агрессора Россию.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что власти США сейчас создают "очень большую неопределенность" относительно войны в Украине, НАТО и Европы. Мирное решение или прекращение огня звучат как хорошая идея, но на самом деле мир в Украине может быть опаснее, чем нынешняя война.

В то же время, бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что главная цель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа - мирное соглашение. Но его не интересует, будет ли документ выгодным для Украины или нет.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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