"Мир другим и быть не может": Сотник назвал единственную надежду Украины

Если Украина падет, то следующая дверь – дверь в Евросоюз.

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Сотник назвал единственную надежду Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему Путин не оставит оккупированные территории

Кто может помочь Украине

Российский диктатор Владимир Путин во время мирных переговоров не согласиться отдать оккупированные территории.

Об этом в интервью Главреду рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Путин ниоткуда не уйдет. Он уже сказал: что я взял, то – мое. Он вцепился в эти территории и уже вписал четыре региона Украины в конституцию. Он уже все "на пенек натянул" и учредил, говорит, что это его регионы", - говорит эксперт.

По его словам, вступление Европы в войну – это единственная надежда Украины на справедливый мир.

"А мир другим и быть не может, только справедливым. Без справедливости мира не бывает. Европа должна осознать, в каком положении она находится. Не Украина, а именно она сама. Украина – это последний форпост, который отчаянно и из последних сил сопротивляется России. Если этот форпост падет, то следующая дверь – дверь в Евросоюз. Это называется "Мы идем к вам!", - подытожил эксперт.

Смотрите видео полного интервью Александра Сотника Главреду:

Последние заявления США по Украине

Как сообщал ранее Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Европа не победят Путина без США. Джей Ди Вэнс критикует Украину, Европу и администрацию Байдена из-за отсутствия пути к победе.

Также вице-президент США выдал циничное заявление. Джей Ди Вэнс цинично высказался о войне в Украине. Он заявил, что без Штатов украинский народ не смог бы выстоять и такого государства уже не было бы. Джей Ди Вэнс возмущен из-за того, что Владимир Зеленский "оскорблял" Дональда Трампа.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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