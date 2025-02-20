Украина и Европа не победят Путина без США - вице-президент США

Что говорит Джей Ди Вэнс:
- Украина и Европа не смогут закончить войну даже вместе
- США сохраняют рычаги влияния на обе стороны конфликта
Вице-президент США Джей Ди Вэнс настаивает на немедленном мире между Украиной и РФ. При этом он убежден, что без Штатов Украина и Европа не смогут победить Путина. Об этом он отметил в посте в соцсети Х.
Он убежден, что война в Украине не началась бы, если бы на посту был президент США Дональд Трамп. При этом он обвиняет Украину, Европу и администрацию Байдена в том, что с их стороны за три года якобы не было ни одного пути к победе.
Вэнс считает, что даже с дальнейшими пакетами помощи Запада РФ будет иметь преимущество в живой силе и вооружении. При этом США сохраняют рычаги влияния на обе стороны.
"Этот конфликт вызвал - и продолжает вызывать - значительную нагрузку на инструменты американской дипломатии, от военных запасов до санкций (и многое другое). Мы считаем, что длительное противостояние является плохим для России, плохим для Украины и плохим для Европы. Но самое главное - оно является плохим для Соединенных Штатов", - отметил Вэнс.
Вице-президент США заявил, что Трамп хочет завершения войны и мира.
Заявления Трампа и Зеленского - последние новости
Напомним, ранее Трамп заявил, что в Украине следует провести президентские выборы, намекнув, что это может стать условием для выделения Украине места за столом переговоров. Он также утверждал, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4%.
В ответ украинский президент назвал эти данные российской дезинформацией и напомнил, что по данным КМИС, уровень доверия к нему составляет 57%.
Как сообщал Главред, тогда президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от выборов во время войны и назвал его диктатором. В соцсети Truth Social он заявил, что Украина получила 350 млрд долларов от США на войну, в которой "невозможно победить".
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Кто такой Джей Ди Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.
15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки 2028 года.
Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.
Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.
Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.
В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.
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