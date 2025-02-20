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"США разочарованы, Киеву надо ослабить свою позиции": у Трампа выдали новые заявления

Ангелина Подвысоцкая
20 февраля 2025, 16:10обновлено 20 февраля, 16:48
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Советник Трампа Майкл Волц заявил, что Украина обязана подписать соглашение о сотрудничестве в том виде, в котором оно есть, если хочет закончить войну.
Трамп, Вальс, Зеленский
США разочаровались в Зеленском / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

В администрации президента США Дональда Трампа выражают свое недовольство из-за решения президента Украины Владимира Зеленского. Советник Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Волц заявил, что американские власти разочарованы. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Команда Трампа недовольна тем, что Владимир Зеленский не подписал сразу заявление о сотрудничестве между Украиной и США.

"Здесь много разочарований. Вице-президент Вэнс был очень разочарован, когда покинул Мюнхенскую конференцию по безопасности. Наш министр финансов, который приехал в Киев, также разочарован, и все это в дополнение к президенту, который, очевидно, дает понять, что он разочарован, и это хорошо известно", - сказал Волц.

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Он считает соглашение о полезных ископаемых "невероятно исторической возможностью" для Украины. Волц утверждает, что в таком случае США совместно инвестировали бы в экономику Украины и стали бы настоящим партнером. К тому же эта сделка якобы стала бы "лучшей гарантией безопасности, чем еще один поддон с боеприпасами".

Советник Трампа настаивает на том, что Киеву надо смягчить свою позицию и подписать соглашение.

"Когда Соединенные Штаты инвестируют в рост их пирога, чтобы позволить их экономике процветать со временем, и, кстати, чтобы американские налогоплательщики вернули сотни миллиардов долларов, как это делают европейцы, все это имеет смысл. Почему мы получаем этот толчок и, безусловно, этот вид, как сказал вице-президент, недоброжелательного отношения в прессе ко всему, что администрация сделала во время его первого срока, и ко всему, что Соединенные Штаты сделали для Украины, это просто неприемлемо. Им нужно смягчить свою позицию и внимательно посмотреть и подписать это соглашение", - сказал советник Трампа.

При этом он уверяет, что Трамп очень любит украинский народ и готов довести войну до конца. Также он акцентирует на том, что США сделали многое для Киева и хотят изменить характер помощи в будущем.

"Всего неделю назад, Брайан, он (Трамп - ред.) разговаривал по телефону и с президентом Путиным, и с Зеленским, буквально в течение нескольких минут, и оба говорили: "Только вы, президент Трамп, можете довести эту войну до конца, когда никто другой не смог этого сделать". И на самом деле предыдущая администрация даже не пыталась. Поэтому сейчас президент Трамп делает то, что он должен делать как лидер, и продвигает жесткую дипломатию с силой и лидерством, и, знаете, никого это не должно удивлять", - добавил он.

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