'Зеленского поддерживает 4% украинцев': Трамп выдал циничное заявление о переговорах

Президент США намекает на то, что Украине надо будет провести выборы, прежде чем садиться за стол переговоров.

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Трамп хочет, чтобы Украина провела выборы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно проводить выборы президента. При этом он цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров. Об этом он сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Трамп также добавил, что сейчас поддержка президента Украины Владимира Зеленского среди украинцев якобы упала до 4%.

"Если садиться за стол переговоров, то здесь уже украинский народ решит, что уже давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация", - заявил Трамп.

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Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии - последние новости

Напомним, в столице Саудовской Аравии 18 февраля состоялись закрытые переговоры представителей США и России, которые длились около 4,5 часов в два раунда. В США переговоры назвали "важным шагом вперед". Также согласовано создание команд, которые будут работать над прекращением войны в Украине и вопросами послевоенного урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии состоятся без участия Украины, но государство никогда не примет ультиматумы РФ. Он напомнил, что в начале вторжения Россия выдвигала требования о сокращении ВСУ, признании оккупации и установлении пророссийского правительства, но Украина не уступила.

Как сообщал Главред, в Турции 18 февраля Зеленский подчеркнул, что решения по завершению войны не могут приниматься без Украины. Визит украинской делегации в Эр-Рияд перенесли на 10 марта.

В то же время Эрдоган заявил, что Турция готова снова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

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