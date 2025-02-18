Переговоры РФ и США: Путин хочет получить контроль над Украиной

Российский диктатор верит в то, что он побеждает в войне и сможет контролировать Украину и Европу.

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Путин хочет контролировать Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот Facebook, Кремль

О чем говорится:

Путин убежден, что он побеждает в войне

Российский диктатор хочет получить контроль над Украиной

Путин не планирует выводить войска из Украины

Российский диктатор Владимир Путин даже с учетом переговоров между РФ и США уверен, что он сможет контролировать всю Украину и иметь влияние на Европу. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителей западной разведки и представителей Конгресса США.

"У нас нет никаких разведданных о том, что Путин сейчас заинтересован в реальном мирном соглашении ... Он думает, что побеждает", - говорится в сообщении. видео дня

Источники добавляют, что даже потери РФ не заставляют российского диктатора прекратить войну.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз заявил, что Администрация Трампа создала первую возможность для переговоров за многие годы. При этом США будут продолжать добиваться соглашения, которое "будет продвигать американские интересы и приведет конфликт к постоянному разрешению".

Западные чиновники считают, что Путин мог бы согласиться на прекращение огня и более широкое мирное соглашение. Однако это не привело бы к полноценному миру, так как пауза стала бы возможностью для Путина перезагрузить и восстановить свои военные силы.

Российский диктатор также не планирует выводить свои войска из Украины. При этом разведка оценивает мышление Путина, как ограниченное. Он сохраняет широкие амбиции в отношении Украины.

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии - последние новости

Напомним, в столице Саудовской Аравии 18 февраля состоялись закрытые переговоры представителей США и России, которые длились около 4,5 часов в два раунда. В США переговоры назвали "важным шагом вперед". Также согласовано создание команд, которые будут работать над прекращением войны в Украине и вопросами послевоенного урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии состоятся без участия Украины, но государство никогда не примет ультиматумы РФ. Он напомнил, что в начале вторжения Россия выдвигала требования о сокращении ВСУ, признании оккупации и установлении пророссийского правительства, но Украина не уступила.

Как сообщал Главред, в Турции 18 февраля Зеленский подчеркнул, что решения по завершению войны не могут приниматься без Украины. Визит украинской делегации в Эр-Рияд перенесли на 10 марта.

В то же время Эрдоган заявил, что Турция готова снова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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