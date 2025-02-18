В Одессе раздаются взрывы, начался пожар: город под массированной атакой Шахедов

В результате вражеской атаки повреждено здание больницы.
Российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.
В городе прогремели мощные взрывы, после чего появились проблемы с электроснабжением. Впоследствии прозвучали и повторные взрывы.
Местные СМИ и мониторинговые каналы сообщали о том, что РФ пытается атаковать объекты энергетики в Одессе. Также отмечается о том, что было повреждено здание больницы.
видео дня
В Сети разлетелись видео с последствиями вражеских ударов. На одном из видео видно момент, как взрыв прогремел прямо перед машиной, которая была на ходу.
Смотрите видео с последствиями вражеских ударов по Одессе:
Новость дополняется...
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред