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В Одессе раздаются взрывы, начался пожар: город под массированной атакой Шахедов

Ангелина Подвысоцкая
18 февраля 2025, 23:53
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В результате вражеской атаки повреждено здание больницы.
атака шахедов
РФ атаковала Одессу Шахедами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, depositphotos.com/ua

Российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

В городе прогремели мощные взрывы, после чего появились проблемы с электроснабжением. Впоследствии прозвучали и повторные взрывы.

Местные СМИ и мониторинговые каналы сообщали о том, что РФ пытается атаковать объекты энергетики в Одессе. Также отмечается о том, что было повреждено здание больницы.

видео дня

В Сети разлетелись видео с последствиями вражеских ударов. На одном из видео видно момент, как взрыв прогремел прямо перед машиной, которая была на ходу.

Смотрите видео с последствиями вражеских ударов по Одессе:

удар по Одессе
РФ атаковала Одессу Шахедами / фото: скриншот

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