В Одессе раздаются взрывы, начался пожар: город под массированной атакой Шахедов

В результате вражеской атаки повреждено здание больницы.

https://glavred.info/ukraine/v-odesse-razdayutsya-vzryvy-nachalsya-pozhar-gorod-pod-massirovannoy-atakoy-shahedov-10640741.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Одессу Шахедами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, depositphotos.com/ua

Российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

В городе прогремели мощные взрывы, после чего появились проблемы с электроснабжением. Впоследствии прозвучали и повторные взрывы.

Местные СМИ и мониторинговые каналы сообщали о том, что РФ пытается атаковать объекты энергетики в Одессе. Также отмечается о том, что было повреждено здание больницы.

видео дня

В Сети разлетелись видео с последствиями вражеских ударов. На одном из видео видно момент, как взрыв прогремел прямо перед машиной, которая была на ходу.

Смотрите видео с последствиями вражеских ударов по Одессе:

РФ атаковала Одессу Шахедами / фото: скриншот

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред