Десятки ракет 'на старте': в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ

К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, подчеркнул Андрей Юсов.

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В запасах у России около 1400 дальнобойных ракет

РФ способна производить десятки ракет в месяц

Украинские дальнобойные беспилотники способны совершать полеты на расстояние в две тысячи километров, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Их целями являются объекты военно-промышленного комплекса государства-агрессора, подчеркнул он в эфире Новини.LIVE.

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При этом представитель ГУР отметил, что в большинстве случаев, когда "что-то взрывается в России, это не просто так".

"Инциденты случаются, прежде всего, и исключительно на объектах, связанных с военно-промышленным комплексом, с оккупационной армией государства агрессора. Все те объекты, которые занимаются либо финансированием, либо военным, логистическим, оборонным обеспечением оккупационного корпуса", — объяснил он.

Собеседник также уточнил, что украинские дроны преодолевают расстояние до двух тысяч километров, что уже не секрет.

"В большинстве заявлений, когда что-то взрывается в России — мы не подтверждаем, но и не опровергаем", — подчеркнул Юсов.

При этом он добавил, что в первую очередь взрывы происходят на предприятиях ВПК России и на остальных военных объектах, поддерживающих войну против Украины. Таким образом, инциденты в РФ связаны исключительно с военной и оборонной инфраструктурой.

Сколько ракет на вооружении РФ

Представитель ГУР также предупредил о том, что в запасах у России около 1400 дальнобойных ракет.

"Думать, что по состоянию на вчера закончился ракетный потенциал или запас у врага, нет, это не так, поэтому к каждой тревоге надо относиться ответственно", - говорит он.

Юсов сообщил, что у РФ есть около 350 "Калибров", 500 "Ониксов", более 50 "Кинжалов", более 130 "Искандеров" и более 400 ракет класса "Х-101", "Х-55", "Х-35".

Кроме того, Россия способна производить в месяц 40-50 ракет "Искандер", 30-50 "Калибров" и около 50 ракет "Х-101", резюмировал он.

Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

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Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

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