Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Европа поддержала Украину и раскритиковала Трампа: Зеленский ответил евролидерам

Виталий Кирсанов
19 февраля 2025, 21:59
573
Владимир Зеленский поблагодарил всех европейских лидеров за поддержку.
Олаф Шольц
Европа поддержала Украину и раскритиковала Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Канцлер Германии отверг заявления Трампа
  • Президент Финляндии раскритиковал слова Трампа
  • Премьер Норвегии считает высказывание Трампа "глубоко несправедливым"
  • Президент Чехии назвал циничными словам Трампа
  • Зеленский поблагодарил всех европейских лидеров за поддержку

Политические лидеры и главы Германии, Финляндии, Норвегии, Чехии и Великобритании выразили поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому и раскритиковали последние заявления американского президента Дональда Трампа.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления американского президента Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский является якобы "диктатором". Об этом сообщает Spiegel.

видео дня

"Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Это правда: Владимир Зеленский - избранный глава государства Украина", - заявил он.

Он добавил, что тот факт, что очередные выборы не могут проводиться в разгар войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства.

"Никто не должен утверждать обратное", - констатировал Шольц.

Канцлер напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным начала войну в Украине.

"Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. День за днем", - уточнил он.

Президент Финляндии Александр Стубб также раскритиковал заявления Трампа. Стубб категорически не согласен с заявлениями президента США. Об этом сообщает Yle.

"Финляндия поддерживает Украину всеми возможными средствами. Финляндия поддерживает украинскую конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского", - подчеркнул он.

"Захватническая война была начата исключительно Россией и президентом Путиным. Наша задача – обсудить с Трампом, какими будут последствия, если Путин добьется своего", – сказал Стубб.

Он считает крайне важной задачей для Европы сейчас – убедить США, что Украина не может проиграть войну.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере считает высказывание Трампа "глубоко несправедливым". Стере отметил, что Зеленский "является избранным президентом со значительным большинством". Эту позицию поддержали и другие норвежские политики, пишет Nrk.no.

Президент Чехии Петр Павел заявил: "Чтобы назвать президента такой страны диктатором, нужна большая часть цинизма".

"Какую ценность имели бы выборы в стране, которая 3 года защищалась от агрессии со стороны соседнего ядерного государства? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована, а вся страна под ежедневными обстрелами?", – написал в соцсети Х чешский лидер.

Глава оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кэми Баденох написала в соцсети Х, что "Зеленский не является диктатором - он демократически избранный лидер Украины, мужественно противостоящий незаконному вторжению Путина".

В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил всех европейских лидеров за поддержку.

"Спасибо вам за поддержку!", – написал он в соцсети Х.

Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявил, что в Украине необходимо проводить президентские выборы, цинично намекнув, что это станет условием для участия в переговорах. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Кроме того, он утверждал, что уровень поддержки Владимира Зеленского среди украинцев якобы упал до 4%.

Со своей стороны Зеленский ответил, что такая информация исходит от России. Он подчеркнул, что не комментирует соцопрос, однако напомнил, что по последним данным КМИС, уровень доверия к нему среди украинцев составляет 57%.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа приостановила прием иммиграционных заявлений от граждан Украины и стран Латинской Америки. Как сообщает CBS News, это решение повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот для пребывания в США.

Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского за якобы нежелание проводить выборы в Украине во время военного положения и наступления россиян на фронте и назвал его диктатором.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Финляндия Владимир Зеленский Чехия новости Великобритании Норвегия Дональд Трамп Петр Павел Олаф Шольц Германия
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Келлог уже в Киеве": Зеленский сказал, когда проведет встречу с посланником Трампа

"Келлог уже в Киеве": Зеленский сказал, когда проведет встречу с посланником Трампа

22:56Украина
"Я буду гарантом": Макрон анонсировал важные решения по Украине и концу войны

"Я буду гарантом": Макрон анонсировал важные решения по Украине и концу войны

22:31Мир
Кэллог в Киеве и новые нападки Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Кэллог в Киеве и новые нападки Трампа: главные новости Украины (дайджест)

22:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 20 февраля: Ракам - отличные новости, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 20 февраля: Ракам - отличные новости, Козерогам - путешествие

Гороскоп Таро на март 2025: Ракам - успех, Львам - прибыль, Девам - романтика

Гороскоп Таро на март 2025: Ракам - успех, Львам - прибыль, Девам - романтика

"Нужно выходить из токсичных отношений": Лорак нашла нового фаворита

"Нужно выходить из токсичных отношений": Лорак нашла нового фаворита

В США озвучили Путину неожиданные условия для перемирия в Украине

В США озвучили Путину неожиданные условия для перемирия в Украине

Беззубая нищенка Анна Седокова призналась, как живет сейчас

Беззубая нищенка Анна Седокова призналась, как живет сейчас

Последние новости

23:37

Предательница Лолита пожаловалась на нищенскую пенсию в РФ

23:05

Новое наступление РФ: что известно об операции "бросок ишака" и какие цели Кремля

22:57

До 30 тысяч: СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине

22:56

"Келлог уже в Киеве": Зеленский сказал, когда проведет встречу с посланником ТрампаВидео

22:31

"Я буду гарантом": Макрон анонсировал важные решения по Украине и концу войны

Путин допустил идиотскую ошибку, Трамп готовит план Б с ленд-лизом для Украины – ЗагороднийПутин допустил идиотскую ошибку, Трамп готовит план Б с ленд-лизом для Украины – Загородний
22:22

"Не дает полноценно двигаться": у известного певца проблемы со здоровьемВидео

22:00

Кэллог в Киеве и новые нападки Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:59

Европа поддержала Украину и раскритиковала Трампа: Зеленский ответил евролидерам

21:42

Уникальный случай для Украины: в Чернобыльской зоне зафиксировано странное явление

Реклама
21:25

Насколько мы можем обойтись без США?мнение

21:14

Собаки могут "говорить" с людьми: ученые рассказали, на что обратить внимание

21:14

Самые сладкие жертвы для энергетических вампиров: какие знаки страдают больше всего

20:50

"РФ продолжит ползучую агрессию": Подоляк высказался об окончании войны в Украине

20:44

Не только для красоты: для чего на самом деле спереди бантик на женском белье

20:26

Трамп "не собирается этого терпеть": Вэнс с Волцом раскритиковали Зеленского

20:10

Ставит в тупик не одного водителя: что означает знак с велосипедом и стрелкой

20:08

Похороны Папы Римского: швейцарская гвардия репетирует церемонию из-за болезни

20:07

"Похоже на рэкет": СМИ узнали детали несостоявшейся сделки о недрах Украины

20:01

Трамп готовит "план Б" для Украины, закон уже в Конгрессе: что предполагаетсяВидео

19:42

Почему опытные водители всегда едят лимон перед долгой дорогой

Реклама
19:42

С 1 марта цены на самые популярные лекарства упадут на 30%: перечень МинздраваФото

19:08

Не могут молчать: 4 знака зодиака, которые говорят, не задумываясь

19:08

Оккупанты атаковали Константиновку и Купянск: есть погибшие и раненые

18:38

От 12 до 20 лет: эксперты назвали ТОП-5 пород собак, которые живут дольше всех

18:32

Еще одна украинская актриса борется за жизнь в реанимации

18:27

Собрать можно уже в мае: садоводы рассказали, как получить сверхранний картофель

18:15

"Диктатор без выборов" и "комик": Трамп набросился на Зеленского с обвинениями

18:08

Возлюбленная Кулебы призналась, почему не торопится замуж за экс-министра

17:48

Ермак провел первые переговоры с Келлогом: о чем договорились

17:40

Доллар взлетит выше 45 гривен: что будет с курсом валют в этом году

17:36

Трамп и Путин хотят поделить мир на двоих: эксперт назвал "интересный" сценарийВидео

17:35

Бредил: Катерина Тышкевич рассказала о болезни мужа

17:14

Весна уже близко: что посадить в феврале для быстрого урожая

17:00

Презентация нового iPhone SE 4 - где смотреть и какие характеристики смартфона

16:57

Путин заявил о прорыве границы на севере Украины: в ЦПД прокомментировали ситуацию

16:51

"Там начался ужас": Камалия раскрыла подробности ссор с дочерью экс-мужа

16:45

Лучше навоза: чем удобрить землю весной

16:42

Оккупанты могут сместить акцент на другое направление: какая ситуация на фронте

16:37

РФ "никогда не отказывалась": Путин готов возобновить переговоры с УкраинойВидео

16:25

Обострение между Украиной и США: как ответил Зеленский на обвинения Трампа

Реклама
16:21

Залужный назвал свою "абсолютную ошибку" в войне с Россией на должности главкома

15:52

Секонд-хенд с сюрпризом: студентка купила случайный мешок и разбогатела

15:40

РФ готовится к локальной войне в Эстонии: Гетьман заявил о потерях территорий

15:16

Почему компьютеры имеют клавишу Shift: мужчина сделал настоящее "открытие"Видео

15:05

Ударит 20-градусный мороз: синоптик сказала, где в Украине будет холоднее всего

14:54

Светлана Лобода рассказала про встречи с Валерием Залужным: "Я старалась"

14:36

"Стояли в растерянности": Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей

14:29

В бананах неожиданно обнаружили живого гостя: что нашли работники магазина

14:22

Нужно готовиться: украинцев предупредили о резком росте цен на продукты

14:20

Победа Украины в войне зависит от четырех факторов - Залужный

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять