Европа поддержала Украину и раскритиковала Трампа: Зеленский ответил евролидерам

Владимир Зеленский поблагодарил всех европейских лидеров за поддержку.

https://glavred.info/world/evropa-podderzhala-ukrainu-i-raskritikovala-trampa-zelenskiy-otvetil-evrolideram-10641026.html Ссылка скопирована

Европа поддержала Украину и раскритиковала Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Канцлер Германии отверг заявления Трампа

Президент Финляндии раскритиковал слова Трампа

Премьер Норвегии считает высказывание Трампа "глубоко несправедливым"

Президент Чехии назвал циничными словам Трампа

Зеленский поблагодарил всех европейских лидеров за поддержку

Политические лидеры и главы Германии, Финляндии, Норвегии, Чехии и Великобритании выразили поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому и раскритиковали последние заявления американского президента Дональда Трампа.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления американского президента Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский является якобы "диктатором". Об этом сообщает Spiegel.

видео дня

"Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Это правда: Владимир Зеленский - избранный глава государства Украина", - заявил он.

Он добавил, что тот факт, что очередные выборы не могут проводиться в разгар войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства.

"Никто не должен утверждать обратное", - констатировал Шольц.

Канцлер напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным начала войну в Украине.

"Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. День за днем", - уточнил он.

Президент Финляндии Александр Стубб также раскритиковал заявления Трампа. Стубб категорически не согласен с заявлениями президента США. Об этом сообщает Yle.

"Финляндия поддерживает Украину всеми возможными средствами. Финляндия поддерживает украинскую конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского", - подчеркнул он.

"Захватническая война была начата исключительно Россией и президентом Путиным. Наша задача – обсудить с Трампом, какими будут последствия, если Путин добьется своего", – сказал Стубб.

Он считает крайне важной задачей для Европы сейчас – убедить США, что Украина не может проиграть войну.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере считает высказывание Трампа "глубоко несправедливым". Стере отметил, что Зеленский "является избранным президентом со значительным большинством". Эту позицию поддержали и другие норвежские политики, пишет Nrk.no.

Президент Чехии Петр Павел заявил: "Чтобы назвать президента такой страны диктатором, нужна большая часть цинизма".

"Какую ценность имели бы выборы в стране, которая 3 года защищалась от агрессии со стороны соседнего ядерного государства? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована, а вся страна под ежедневными обстрелами?", – написал в соцсети Х чешский лидер.

Глава оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кэми Баденох написала в соцсети Х, что "Зеленский не является диктатором - он демократически избранный лидер Украины, мужественно противостоящий незаконному вторжению Путина".

В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил всех европейских лидеров за поддержку.

"Спасибо вам за поддержку!", – написал он в соцсети Х.

Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявил, что в Украине необходимо проводить президентские выборы, цинично намекнув, что это станет условием для участия в переговорах. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Кроме того, он утверждал, что уровень поддержки Владимира Зеленского среди украинцев якобы упал до 4%.

Со своей стороны Зеленский ответил, что такая информация исходит от России. Он подчеркнул, что не комментирует соцопрос, однако напомнил, что по последним данным КМИС, уровень доверия к нему среди украинцев составляет 57%.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа приостановила прием иммиграционных заявлений от граждан Украины и стран Латинской Америки. Как сообщает CBS News, это решение повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот для пребывания в США.

Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского за якобы нежелание проводить выборы в Украине во время военного положения и наступления россиян на фронте и назвал его диктатором.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред