Европа поддержала Украину и раскритиковала Трампа: Зеленский ответил евролидерам

Кратко:
- Канцлер Германии отверг заявления Трампа
- Президент Финляндии раскритиковал слова Трампа
- Премьер Норвегии считает высказывание Трампа "глубоко несправедливым"
- Президент Чехии назвал циничными словам Трампа
- Зеленский поблагодарил всех европейских лидеров за поддержку
Политические лидеры и главы Германии, Финляндии, Норвегии, Чехии и Великобритании выразили поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому и раскритиковали последние заявления американского президента Дональда Трампа.
В частности, канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления американского президента Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский является якобы "диктатором". Об этом сообщает Spiegel.
"Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Это правда: Владимир Зеленский - избранный глава государства Украина", - заявил он.
Он добавил, что тот факт, что очередные выборы не могут проводиться в разгар войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства.
"Никто не должен утверждать обратное", - констатировал Шольц.
Канцлер напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным начала войну в Украине.
"Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. День за днем", - уточнил он.
Президент Финляндии Александр Стубб также раскритиковал заявления Трампа. Стубб категорически не согласен с заявлениями президента США. Об этом сообщает Yle.
"Финляндия поддерживает Украину всеми возможными средствами. Финляндия поддерживает украинскую конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского", - подчеркнул он.
"Захватническая война была начата исключительно Россией и президентом Путиным. Наша задача – обсудить с Трампом, какими будут последствия, если Путин добьется своего", – сказал Стубб.
Он считает крайне важной задачей для Европы сейчас – убедить США, что Украина не может проиграть войну.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере считает высказывание Трампа "глубоко несправедливым". Стере отметил, что Зеленский "является избранным президентом со значительным большинством". Эту позицию поддержали и другие норвежские политики, пишет Nrk.no.
Президент Чехии Петр Павел заявил: "Чтобы назвать президента такой страны диктатором, нужна большая часть цинизма".
"Какую ценность имели бы выборы в стране, которая 3 года защищалась от агрессии со стороны соседнего ядерного государства? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована, а вся страна под ежедневными обстрелами?", – написал в соцсети Х чешский лидер.
Глава оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кэми Баденох написала в соцсети Х, что "Зеленский не является диктатором - он демократически избранный лидер Украины, мужественно противостоящий незаконному вторжению Путина".
В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил всех европейских лидеров за поддержку.
"Спасибо вам за поддержку!", – написал он в соцсети Х.
Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявил, что в Украине необходимо проводить президентские выборы, цинично намекнув, что это станет условием для участия в переговорах. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Кроме того, он утверждал, что уровень поддержки Владимира Зеленского среди украинцев якобы упал до 4%.
Со своей стороны Зеленский ответил, что такая информация исходит от России. Он подчеркнул, что не комментирует соцопрос, однако напомнил, что по последним данным КМИС, уровень доверия к нему среди украинцев составляет 57%.
Тем временем администрация президента США Дональда Трампа приостановила прием иммиграционных заявлений от граждан Украины и стран Латинской Америки. Как сообщает CBS News, это решение повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот для пребывания в США.
Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского за якобы нежелание проводить выборы в Украине во время военного положения и наступления россиян на фронте и назвал его диктатором.
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