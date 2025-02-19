"РФ продолжит ползучую агрессию": Подоляк высказался об окончании войны в Украине

Простое прекращение огня, по мнению Подоляка, не принесет устойчивого мира.

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Подоляк высказался об окончании войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Facebook М.Подоляк, скриншот

Что сказал Подоляк:

Люди не понимают, что такое война

Существует опасность нового этапа войны через 2-3 года

Установление режима тишины на линии фронта без справедливого мирного соглашения не будет означать полноценное окончание войны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина.

"Прекращение огня - это означает финал войны? Если исходить из точки зрения, что люди немножко не понимают реалий, и немножко не понимают, что такое война, и кто является агрессором, то тогда да, ты прекратил войну, вышел и сказал: "Смотрите, мы прекратили войну, все круто". Но это же означает, что война не прекратилась на самом деле", - объясняет Подоляк. видео дня

По его словам, Россия продолжит "ползучую агрессию", в том числе и против других европейских стран. Именно поэтому простое прекращение огня, по мнению Подоляка, не принесет устойчивого мира.

"Госсекретарь США Марко Рубио же говорит об этом, что "мы хотим получить справедливый мир, когда все стороны будут там частично удовлетворены тем, что есть прекращение огня" и "мы хотим получить долговременный мир, который не приведет через 2-3 года к следующему этапу войны или к следующей эскалации". А при таком подходе "давайте быстро на любых условиях, а тем более на условиях России, прекратим огонь" - ну это точно не о реализации справедливой концепции или концепции долговременной", - отметил Подоляк.

Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявил, что в Украине необходимо проводить президентские выборы, цинично намекнув, что это станет условием для участия в переговорах. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Кроме того, он утверждал, что уровень поддержки Владимира Зеленского среди украинцев якобы упал до 4%.

Со своей стороны Зеленский ответил, что такая информация исходит от России. Он подчеркнул, что не комментирует соцопрос, однако напомнил, что по последним данным КМИС, уровень доверия к нему среди украинцев составляет 57%.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа приостановила прием иммиграционных заявлений от граждан Украины и стран Латинской Америки. Как сообщает CBS News, это решение повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот для пребывания в США.

Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского за якобы нежелание проводить выборы в Украине во время военного положения и наступления россиян на фронте и назвал его диктатором.

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