Перекрывает путь в США: Трамп заморозил прием заявок на иммиграцию для украинцев

Прекращение приема заявок будет действовать неопределенный период.

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США приостановили прием заявлений на иммиграцию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

США заморозили рассмотрение заявлений на иммиграцию для украинцев

Приостановка приема заявок будет действовать неопределенный период

Администрация президента США Дональда Трампа приостановили прием иммиграционных заявок от граждан Украины и государств Латинской Америки на въезд в страну. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Уточняется, что такой шаг администраций Трампа повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот, позволяющих находиться на территории Штатов.

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Известно, что приостановка приема заявок будет действовать неопределенный период.

"По словам двух официальных лиц США и согласно внутренней служебной записке, полученной CBS, администрация американского лидера Дональда Трампа ввела паузу на рассмотрение всех заявлений на иммиграцию, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины", - говорится в материале.

Сообщается, что теперь американские чиновники работают над выявлением "потенциальных случаев мошенничества" и улучшением процедур проверки с целью снижения национальной и общественной безопасности.

Напомним, администрация Байдена использовала подобные программы для беженцев в больших масштабах, частично для того, чтобы поощрить мигрантов регистрироваться на легальных каналах миграции вместо того, чтобы незаконно пересекать южную границу.

В свою очередь администрация Трампа быстро приостановила эти усилия, утверждая, что это является злоупотреблением полномочиями.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал Главред, украинские беженцы, которые хотят остаться в Чехии, в 2025 году могут изменить свой официальный статус с временной защиты на специальное разрешение на долгосрочное проживание. Однако, похоже, что воспользоваться такой возможностью смогут только достаточно обеспеченные беженцы. Ведь для получения разрешения на постоянное проживание в Чехии иностранец должен иметь годовой доход 440 000 крон брутто (18 480 евро) или больше. То есть минимум 1,5 тысячи евро в месяц.

Кроме того, в Чехии могут появиться специальные центры возвращения для украинских беженцев. Они будут способствовать возвращению украинцев на родину и выполнять роль культурных и общественных хабов.

Тем временем правительство Польши меняет правила предоставления помощи на детей для иностранцев. На выплаты смогут претендовать только те беженцы и иммигранты, которые официально работают в стране.

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Что такое CBS News? CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

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