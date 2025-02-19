Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Перекрывает путь в США: Трамп заморозил прием заявок на иммиграцию для украинцев

Марина Фурман
19 февраля 2025, 09:37
250
Прекращение приема заявок будет действовать неопределенный период.
беженцы, загранпаспорт Украины
США приостановили прием заявлений на иммиграцию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • США заморозили рассмотрение заявлений на иммиграцию для украинцев
  • Приостановка приема заявок будет действовать неопределенный период

Администрация президента США Дональда Трампа приостановили прием иммиграционных заявок от граждан Украины и государств Латинской Америки на въезд в страну. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Уточняется, что такой шаг администраций Трампа повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот, позволяющих находиться на территории Штатов.

видео дня

Известно, что приостановка приема заявок будет действовать неопределенный период.

"По словам двух официальных лиц США и согласно внутренней служебной записке, полученной CBS, администрация американского лидера Дональда Трампа ввела паузу на рассмотрение всех заявлений на иммиграцию, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины", - говорится в материале.

Сообщается, что теперь американские чиновники работают над выявлением "потенциальных случаев мошенничества" и улучшением процедур проверки с целью снижения национальной и общественной безопасности.

Напомним, администрация Байдена использовала подобные программы для беженцев в больших масштабах, частично для того, чтобы поощрить мигрантов регистрироваться на легальных каналах миграции вместо того, чтобы незаконно пересекать южную границу.

В свою очередь администрация Трампа быстро приостановила эти усилия, утверждая, что это является злоупотреблением полномочиями.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал Главред, украинские беженцы, которые хотят остаться в Чехии, в 2025 году могут изменить свой официальный статус с временной защиты на специальное разрешение на долгосрочное проживание. Однако, похоже, что воспользоваться такой возможностью смогут только достаточно обеспеченные беженцы. Ведь для получения разрешения на постоянное проживание в Чехии иностранец должен иметь годовой доход 440 000 крон брутто (18 480 евро) или больше. То есть минимум 1,5 тысячи евро в месяц.

Кроме того, в Чехии могут появиться специальные центры возвращения для украинских беженцев. Они будут способствовать возвращению украинцев на родину и выполнять роль культурных и общественных хабов.

Тем временем правительство Польши меняет правила предоставления помощи на детей для иностранцев. На выплаты смогут претендовать только те беженцы и иммигранты, которые официально работают в стране.

Другие новости:

Что такое CBS News?

CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мигранты беженцы
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

10:42Мир
Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя Трампа

Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя Трампа

10:10Украина
"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по Одессе

"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по Одессе

10:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Тариф на свет станет меньше: Минэнерго сделало важное заявление

Тариф на свет станет меньше: Минэнерго сделало важное заявление

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Шопинг в секонд-хенде: стало известно, для чего нужно всегда проверять карманы

Шопинг в секонд-хенде: стало известно, для чего нужно всегда проверять карманы

Последние новости

10:49

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Драконам - беспокойство, Тиграм - паранойя

10:42

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

10:17

Закончить войну до Пасхи: полковник спецназа оценил шансы

10:10

Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя ТрампаВидео

10:01

"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по ОдессеФото

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныУкраине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны
09:59

"Просто не забывай": Влад Яма публично обратился к жене

09:56

Трамп включил турборежим: почему Киев ждут непростые временамнение

09:45

Армия РФ начала новые наступления на фронте: в ВСУ заявили о критической ситуации

09:37

Перекрывает путь в США: Трамп заморозил прием заявок на иммиграцию для украинцев

Реклама
09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

09:15

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Шабунин, НАБУ и ВАКС освоили за год десятки миллионов долларов, контролируя друг друга, - эксперт

09:00

Путин допустил идиотскую ошибку, Трамп готовит план Б с ленд-лизом для Украины – ЗагороднийВидео

08:49

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области РФ, вспыхнул пожар

08:45

США не отменят санкции против РФ: при чем здесь заключение мирного соглашения с Украиной

08:27

Настя Каменских сделала заявление о личном - как отреагировал Потап

08:10

Россия провалилась на Покровском направлениимнение

07:49

На переговорах с США Лавров перекладывал ответственность за войну на Киев - ISW

07:15

Чем отличаются 2 женщины в саду: только люди со "зрением орла" найдут ответ

06:49

Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и теплаВидео

Реклама
06:10

Конфликт с США заставит Европу "проснуться"мнение

05:58

Гороскоп на завтра 20 февраля: Ракам - отличные новости, Козерогам - путешествие

05:11

Заломы на обуви: почему возникают и как их быстро убрать

05:00

Какой сегодня праздник 19 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

04:30

ТОП-10 лучших семейных авто: эксперты назвали самые комфортные модели

04:04

Пенсии по-новому: в Украине изменили формулу для расчета выплат

03:54

Волноваться или нет: выпадение волос - когда стоит бить тревогу

03:32

Чем заменить пищевые дрожжи: опытные хозяйки поделились секретами

03:00

"Нужно выходить из токсичных отношений": Лорак нашла нового фаворита

02:42

Двухнедельный шторм подходит к концу: Украину скоро атакует новая магнитная буря

02:30

При какой температуре замерзает бензин в авто: предупреждение для водителей

02:05

"Зеленского поддерживает 4% украинцев": Трамп выдал циничное заявление о переговорах

02:00

19 февраля: церковный праздник, приметы, день ангела и что нельзя делать

01:30

Беззубая нищенка Анна Седокова призналась, как живет сейчас

01:22

Как обойтись без мерного стакана и посчитать граммы и миллилитры: лайфхак

01:08

Войны можно было закончить несколько дней назад: Трамп выдал циничное заявление по Украине

00:39

"Да, детка!": 87-летний Джек Николсон впервые за несколько лет вышел в светВидео

18 февраля, вторник
23:53

В Одессе раздаются взрывы, начался пожар: город под массированной атакой ШахедовВидео

23:51

Миротворцы могут появиться в Украине: Нидерланды и Франция приняли решение

23:29

Молодуха Петросяна рассказала, как втерлась к нему в доверие: "Было непросто"

Реклама
22:57

Переговоры РФ и США: Путин хочет получить контроль над Украиной

22:54

"Почетная капитуляция": Горбач раскрыл опасность для Украины на переговорах с РФВидео

22:33

Богатство и удача придут на целый год: что нужно сделать 19 февраля

22:30

Как быстро избавиться от изжоги в домашних условиях: исчезнет за считанные минуты

22:24

"Как земля носит?": главная фанатка Винника "извинилась" за его русские песни

22:17

"Какая разница": Ольга Сумская рассказала об отношениях с родной сестрой

22:00

Переговоры между США и Россией и их последствия: главные новости Украины (дайджест)

21:35

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

21:21

Эксперты советуют не забывать ставить миску с солью дома в феврале: какая причина

21:09

ЕС готовит Украине пакет помощи на €6 млрд на фоне переговоров США и РФ - Politico

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять