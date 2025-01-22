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Обещание выполнил: Трамп закрыл южную границу США для нелегальных мигрантов

Марина Фурман
22 января 2025, 23:53
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Трамп также ограничил положения иммиграционного законодательства, которые позволяли бы нелегальным мигрантам оставаться в США.
Трамп, нелегальные мигранты
Байден не смог защитить американцев от нелегальных иностранцев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вкратце:

  • Трамп указом закрыл границу с Мексикой для нелегальных мигрантов
  • Президент Штатов ограничил положения иммиграционного законодательства, которые позволяли бы нелегальным мигрантам оставаться в США

В среду, 22 января, президент Соединенных штатов Дональд Трамп подписал указ о закрытии южной границы США для нелегальных мигрантов, которая пролегает с Мексикой. Об этом говорится на сайте Белого Дома.

"Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве, а также предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу", - говорится в заявлении.

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В документе отмечается, что некоторые штаты, в частности Техас, просили федеральное правительство о защите от вторжения мигрантов во время правления Джо Байдена, но "он не смог защитить их от миллионов нелегальных иностранцев, въезжающих в США".

Также в заявлении говорится, что Трамп приказал Министерству внутренней безопасности, Минюсту и Госдепартаменту "принять все необходимые меры для немедленного отпора, репатриации и депортации" мигрантов через южную границу Соединенных Штатов.

Трамп также ограничил положения иммиграционного законодательства, которые позволяли бы нелегальным мигрантам оставаться в США. Речь идет о праве на убежище.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Дональда Трампа/ Инфографика: Главред

Заявления Дональда Трампа - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп предупредил, что Россия столкнется с "серьезными проблемами", если Путин откажется заключить мирное соглашение. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский настроен на достижение договоренностей.

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней. Издание The Wall Street Journal отмечает, что роль Келлога как специального посланника скорее является начальным шагом в мирных переговорах, которые Трамп планирует лично контролировать.

Позже Дональд Трамп призвал Россию и лично российского диктатора Владимира Путина прекратить полномасштабную войну в Украине. Он пригрозил наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам.

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Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

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