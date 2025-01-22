Трамп раскрыл детали прощального письма, которое оставил ему Байден

Письмо от Байдена попало в руки американских журналистов.

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Байден оставил письмо Трампу / Коллаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, УНИАН

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Где и когда Байден оставил письмо Трампу

О чем шла речь в прощальном письме

Президент США Дональд Трамп поделился с журналистами текстом прощального письма, которое оставил ему предшественник - президент Джо Байден в Овальном кабинете. Об этом пишет Fox News.

Письмо подписано Джо Байденом, дата которого - 20 января 2025 года. Адресовано "уважаемому президенту Трампу".

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"Покидая эту священную должность, я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в следующие четыре года. Американский народ - и люди во всем мире - полагаются на этот дом как на опору в неизбежных бурях истории, и я молюсь, чтобы последующие годы стали временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть Господь благословит вас и ведет вас, как Он благословил и ведет нашу любимую страну с момента ее основания", - говорится в письме.

Написание писем своим преемникам - президентская традиция в Америке, начатая еще в 1989 году.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Дональда Трампа - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней. Издание The Wall Street Journal отмечает, что роль Келлога как специального посланника скорее является начальным шагом в мирных переговорах, которые Трамп планирует лично контролировать.

Недавно Дональда Трамп призвал Россию и лично российского диктатора и военного преступника Владимира Путина прекратить полномасштабную войну в Украине. Он пригрозил наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам.

Как писал Главред со ссылкой на Reuters, Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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