"Очень быстро": Трамп сказал, когда встретится с Путиным

Вы узнаете:
- Когда состоится встреча Трампа и Путина
- Какова стратегия Трампа в отношении завершения войны
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.
Как пишет Reuters, Трамп не назвал сроки встречи с Путиным, которая станет первой между лидерами двух стран с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Также Трамп прокомментировал свою стратегию завершения войны.
"Ну, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу представить, что он в восторге от того, как все прошло, потому что для него это тоже прошло не очень хорошо", - сказал избранный президент.
"И я знаю, что он [Путин] хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделала это раньше, но... нужно попасть в офис. Для некоторых вещей нужно быть там", - добавил Трамп.
Как известно инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.
Отметим, будущий советник по национальной безопасности США, конгрессмен Майк Уолтц заявил в воскресенье, что ожидает встречи Трампа и Путина в "ближайшие дни и недели".
Встреча Трампа и Путина - последние новости
В январе 2025 избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.
Швейцария готова принять саммит между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, если будет такое требование. Об этом пишет издание Le Temps. Важно, что рассматривается организация такой встречи в формате трехстороннего диалога, в котором участие примет и Украина.
В Кремле прокомментировали вопрос относительно вероятности проведения мирных переговоров с Украиной. Как заявил пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, для этого пока нет никаких предпосылок.
"Но Путин готов к контактам, в том числе и с США", – добавил Песков.
Другие новости:
- Опыт мирных переговоров между Россией и Украиной во время нынешней войны
- Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат
- Завершение войны и ввод миротворцев: в Раде раскрыли вероятный сценарий
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред