"Очень быстро": Трамп сказал, когда встретится с Путиным

Дональд Трамп объяснил свою стратегию завершения войны.

https://glavred.info/world/ochen-bystro-tramp-skazal-kogda-vstretitsya-s-putinym-10630406.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп сделал заявление о встрече с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Вы узнаете:

Когда состоится встреча Трампа и Путина

Какова стратегия Трампа в отношении завершения войны

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.

Как пишет Reuters, Трамп не назвал сроки встречи с Путиным, которая станет первой между лидерами двух стран с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

видео дня

Также Трамп прокомментировал свою стратегию завершения войны.

"Ну, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу представить, что он в восторге от того, как все прошло, потому что для него это тоже прошло не очень хорошо", - сказал избранный президент.

"И я знаю, что он [Путин] хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделала это раньше, но... нужно попасть в офис. Для некоторых вещей нужно быть там", - добавил Трамп.

Как известно инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.

Отметим, будущий советник по национальной безопасности США, конгрессмен Майк Уолтц заявил в воскресенье, что ожидает встречи Трампа и Путина в "ближайшие дни и недели".

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Встреча Трампа и Путина - последние новости

В январе 2025 избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.

Швейцария готова принять саммит между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, если будет такое требование. Об этом пишет издание Le Temps. Важно, что рассматривается организация такой встречи в формате трехстороннего диалога, в котором участие примет и Украина.

В Кремле прокомментировали вопрос относительно вероятности проведения мирных переговоров с Украиной. Как заявил пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, для этого пока нет никаких предпосылок.

"Но Путин готов к контактам, в том числе и с США", – добавил Песков.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред