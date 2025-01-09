Трамп пересматривает свой подход к Украине: что изменится - Financial Times

Новоизбранный президент США Трамп, вероятно, продолжит поддерживать Украину в войне против России, чтобы поставить Киев в более выгодное положение.

https://glavred.info/ukraine/tramp-peresmatrivaet-svoy-podhod-k-ukraine-chto-izmenitsya-financial-times-10629173.html Ссылка скопирована

Трамп пересматривает свой подход к окончанию войны в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

О чем говорится в материале Financial Times:

Трамп больше не планирует "закончить войну за 24 часа"

Команда Трампа пересматривает подход к Украине

У Трампа опасаются сравнения решения войны в Украине с выводом войск США из Афганистана

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры расценили это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников, передает ТСН.

По словам еврочиновников, команда Трампа пока не определилась со стратегией завершения войны в Украине. Они отметили, что, вероятно, поддержка Украины будет продолжаться и после инаугурации президента США 20 января.

видео дня

"Вся команда Трампа помешана на силе и на том, чтобы выглядеть сильной, поэтому они пересматривают подход к Украине", - сказал один из чиновников журналистам.

Собеседник отметил, что администрация Трампа опасается, что урегулирование конфликта в Украине может быть приравнено к выводу американских войск из Афганистана в 2021 году.

Тем временем европейские лидеры и чиновники пытаются убедить новоизбранного президента США и его команду в необходимости продолжения военной помощи Украине. Это, по словам одного из чиновников, позволит укрепить позиции Киева для будущих мирных переговоров и заставить Россию сесть за стол переговоров.

В издании также напомнили, что в декабре 2024 года французские чиновники заявляли, что усиление позиций Украины на поле боя поможет остановить продвижение России на востоке. Они подчеркнули, что переговоры маловероятны, если РФ будет продолжать захватывать новые территории.

Financial Times обращает внимание, что на прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречалась с Трампом в его резиденции во Флориде. Она заверила, что республиканец не откажется от поддержки Украины.

"Я не предвижу разъединения США. В вопросе мира Трамп может быть тем, кто продвигается к решению, но я не думаю, что это означает отказ от Украины", - сказала она на одной из последних пресс-конференций.

Мелони подчеркнула, что Украина должна получить четкие гарантии безопасности как неотъемлемую часть любого возможного дипломатического соглашения, сообщает издание.

"Гарантии безопасности являются основополагающими, если мы действительно хотим мира в Украине. Мы все знаем, что в прошлом Россия нарушала подписанные ею соглашения. Без гарантий безопасности у нас не может быть уверенности в том, что это не повторится", - сказала она.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры между Украиной и Россией могут состояться уже в первой половине 2025 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских и американских чиновников. Отмечается, что такие переговоры планировались на начало года независимо от результатов выборов в США, даже если бы в ноябре 2024 года победу одержала Камала Харрис.

После избрания Дональда Трампа его риторика относительно быстрого завершения войны в Украине значительно изменилась. Хотя ранее он заявлял, что способен остановить конфликт за 24 часа, сейчас обсуждается возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным только через полгода после инаугурации. По мнению Илии Кусы, эксперта по международной политике и Ближнему Востоку аналитического центра "Украинский институт будущего", это свидетельствует о подготовке к реальным переговорам, которые требуют больше времени для организации.

Соединенные Штаты стремятся завершить войну в Украине в течение 100 дней с момента инаугурации Трампа. В то же время, как отметил Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", "желание и реальность - это совсем разные вещи".

Другие новости:

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред