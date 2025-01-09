17-летних парней будут штрафовать за непостановку на учет: что им грозит

Рада приняла закон, который позволяет таким ребятам стать на учет без визита в ТЦК.

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Кого будут штрафовать за неустановку на учет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Суспільне

Ключевые тезисы Вениславского:

17-летние юноши обязаны в течение первого полугодия стать на воинский учет

Почему им может грозить штраф в 17 тысяч гривен

Нардеп, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский сообщил, что в Украине 17-летних ребят, которые не стали на воинский учет вовремя, будут штрафовать.

"Если установлен факт административного правонарушения и нет обстоятельств, исключающих привлечение к административной ответственности, такое лицо может быть привлечено к административной ответственности", - отметил Вениславский для "Еспресо". видео дня

Он напомнил, что те ребята, которым в этом году исполняется 17 лет, обязаны в течение первого полугодия стать на воинский учет призывников. Иначе придется заплатить штраф в 17 тысяч гривен.

При этом, по его словам, Рада приняла закон, который позволяет таким ребятам стать на учет без визита в ТЦК через электронные коммуникации.

Что известно о законопроекте о базовой военной подготовке / фото: Минобороны Украины

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке для женщин. Также добровольной будет добровольная постановка на воинский учет. Эту правку поддержали 278 депутатов. Поэтому это означает, что никакой принудительной мобилизации женщин не будет.

Стало известно, что Правительство разрешило забронировать от мобилизации еще одну категорию украинцев. Кабмин внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения и позволил бронировать еще одну категорию украинцев. Также забронировано может быть до 50% священнослужителей религиозных организаций.

Также в Верховной Раде сообщили, могут ли в Украине изменить закон о мобилизации. Закон о мобилизации в Украине был реагированием на ситуацию с безопасностью, которая сложилась на линии фронта, и обеспечил усиление Сил обороны. Все будет зависеть от развития ситуации на поле боя и в секторе обороны.

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