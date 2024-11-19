'Украина должна усилить мобилизацию': у Байдена назвали главную проблему ВСУ

В США призвали усилить мобилизацию в Украине, ведь только человеческие ресурсы могут изменить ситуацию в войне России против Украины.

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У Байдена призвали усилить мобилизацию в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Салливан:

Ни один тип вооружения не будет иметь решающего значения на фронте

Украине необходимо усилить мобилизацию для стабилизации фронта

Основные проблемы Украины на фронте связаны с дефицитом солдат, а не оружия, и Киев должен активизировать мобилизацию. Соответствующее заявление сделал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS News.

При обсуждении поставок американского оружия ведущий отметил, что США предоставляли Украине новые виды техники - танки, самолеты, ракеты - только в ответ на эскалацию со стороны России. Он также спросил, не был бы больший эффект, если бы Украина получила это оружие раньше.

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"Заметна ли разница на поле боя после того, как мы предоставили танки Украине? Аналогично, заметна ли разница в случае с истребителями F-16? Мы считаем, что не одна система вооружений имеет решающее значение в этой битве. Речь идет о человеческих ресурсах, и, по нашему мнению, Украина должна сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения количества сил, которые она имеет на линии фронта", - подчеркнул Салливан.

Он подчеркнул, что речь идет не только о боеприпасах, но и обо всех составляющих национальной силы страны, в частности моральный дух, сплоченность, и промышленную базу.

Джейк Салливан отметил, что США уже передали Украине танки, истребители F-16, системы HIMARS, комплексы Patriot и многое другое, что ранее считалось невозможным. Он добавил, что поддержка продолжается и это не осталось в прошлом.

"Сегодня Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что свидетельствует о том, что нет прямой линии между этими системами вооружений и тем, как она действует на поле боя. Где есть самая прямая линия между украинскими результатами и вкладами? Она пролегает через мобилизацию и человеческие ресурсы", - резюмировал он.

Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

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Кто такой Джейк Салливан Джейкоб Салливан - американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013-2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года. 23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени - за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

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