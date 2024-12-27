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Правительство разрешило забронировать от мобилизации еще одну категорию украинцев

Юлия Закрепа
27 декабря 2024, 16:40обновлено 27 декабря, 17:15
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В Раде разрешили бронировать от мобилизации до 50% священнослужителей.
Правительство разрешило забронировать от мобилизации еще одну категорию украинцев
В Украине будут бронировать священников / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, pomisna.info

Главное из материала:

  • Какие священнослужители будут забронированы
  • Какие требования распространяются для священников

Кабмин внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения и разрешил бронировать еще одну категорию украинцев.

Согласно документу, обнародованному на Правительственном портале, могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести".

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Также Правительство определило, что забронировано может быть до 50% священнослужителей религиозных организаций. В то же время на них не распространяется требование по зарплате, которая сейчас составляет 20 тыс. для критически важных предприятий, сотрудников которых могут забронировать.

Стоит отметить, что глава Украинской греко-католической церкви Святослав в интервью "Радио Свобода" 25 декабря говорил, что обновил военно-учетные данные в ТЦК, ведь "все граждане Украины имеют одинаковые права и обязанности, в том числе и священнослужители".

"Я лично должен был обновить все свои данные в ТЦК и получить все военно-учетные документы для того, чтобы их продемонстрировать на любом блокпосту, когда меня об этом спросят", - сказал он.

По его словам, "сегодня какого-то механизма, который бы предоставлял отдельную причину на бронирование священнослужителя, не существует".

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Раде сообщили о том, могут ли в Украине изменить закон о мобилизации. Александр Завитневич отметил, что закон о мобилизации в Украине был реагированием на ситуацию с безопасностью, которая сложилась на линии фронта, и обеспечил усиление Сил обороны.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сделал заявление о мобилизации 18-летних - Украина будет иметь серьезные последствия. Он отметил, что самой эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

В Минобороны объяснили, что бронирование от мобилизации продлят автоматически, но не всем. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, если срок действия бронирования завершался 20 декабря 2024 года, то его автоматически продлят до 20 января 2025 года.

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