Мобилизация с 18 лет: в США заявили, что послали Украине четкий сигнал

Украине нужны новые мобилизованные, чтобы они могли вступить в бой.

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Мобилизация с 18 лет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента, facebook.com/asvpress

Ключевые тезисы:

Союзники готовы экипировать и обучать новых мобилизованных

На Зеленского усиливается давление по мобилизации младших возрастных категорий

Если Украина снизит мобилизационный возраст, то Соединенные Штаты Америки и их союзники будут готовы экипировать и обучить новых мобилизованных. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

По его словам, американская и украинская стороны обсуждали ситуацию на востоке страны и состав её Вооруженных сил.

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"Мы четко дали понять, что если они выставят дополнительные силы для борьбы, мы и наши союзники будем готовы снарядить и обучить их, чтобы они могли вступить в бой", - подчеркнул Миллер.

Стоит подчеркнуть, что по информации The Washington Post, на президента Владимира Зеленского усиливается давление по мобилизации младших возрастных категорий из-за критического дефицита человеческих ресурсов в украинской армии.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде Украины пока не рассматривают законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин.

Спикер оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский сообщил, что на сегодня Украина не нуждается в мобилизации мужчин 18-25 лет. По его словам, сейчас мобилизационного ресурса достаточно, чтобы обеспечить потребности армии.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что в Украине пока не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат. И главная причина этого - задержки в поставках военной помощи со стороны западных партнеров.

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Кто такой Мэтью Миллер? Мэтью Миллер - американский государственный служащий, который сейчас занимает должность пресс-секретаря Государственного департамента США. Будучи давним специалистом по связям с общественностью Демократической партии, он ранее работал в администрации Обамы и участвовал в нескольких президентских кампаниях Демократической партии, пишет Википедия.

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