Бронирование от мобилизации продлят автоматически, но не всем: объяснение Минобороны

Правительство Украины приняло решение автоматически продлить бронирование от мобилизации на один месяц для определенных категорий граждан.

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Не всем украинцам продлят бронирование на месяц / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Правительство приняло решение автоматически продлить бронирование от мобилизации на месяц

Бронирование продлят тем, кто имел действующее бронирование по состоянию на 19 декабря 2024 года

Бронирование от мобилизации автоматически продлят части украинцев на один месяц. Это касается тех, кто имел действующее бронирование по состоянию на 19 декабря 2024 года. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Кабинет министров вчера принял решение автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года. Это касается бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставлены в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года", - пояснила она. видео дня

Черногоренко отметила, что решение связано с временным приостановлением работы государственных реестров из-за российской кибератаки.

По ее словам, если срок действия бронирования завершался 20 декабря 2024 года, то его автоматически продлят до 20 января 2025 года. В то же время, если срок бронирования закончился до 19 декабря, работодатели смогут восстановить его после восстановления работы реестров.

"В срок до 27 декабря, для всех военнообязанных, которые видят свое бронирование в Резерв + и подпадают под действие Постановления, мы продолжим бронирование автоматически", - добавила заместитель главы Минобороны.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Бронирование в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с 1 декабря Кабинет министров изменил подходы к освобождению сотрудников от мобилизации, в частности относительно статуса "критически важного предприятия". Для получения этого статуса предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям: отсутствие налоговой задолженности и средняя зарплата не ниже 20 000 грн.

Также в Украине обновлен статус критически важных предприятий по новым критериям, сообщило Министерство экономики. Первые семь компаний, успешно прошедших обновление, работают в сферах производства стеклянных изделий, мебели, текстиля и керамической плитки. Предприятия, которые еще не обновили статус, могут бронировать работников до 28 февраля 2025 года.

Кроме этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нормы по зарплате на предприятиях, которые планируют забронировать своих сотрудников, являются справедливыми и соответствуют принципу "Воюй или работай". Он пояснил, что правительство провело аудит системы бронирования после выявления злоупотреблений бизнесом.

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Кто такая Екатерина Черногоренко? Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год). В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов. С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах). 27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.

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