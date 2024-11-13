Бронирование от мобилизации: в Минобороны сделали важное заявление

Важно:
- В Украине должна продолжаться мобилизация, заявил Умеров
- Минобороны согласовывает вопросы бронирования
В Украине необходимо продолжать проведение мобилизации, но Минобороны готово говорить и работать с бизнесом для обсуждения помощи в вопросах бронирования сотрудников, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Мы со своей стороны зарезервировали количество людей, но должны продолжать мобилизацию. Поэтому мы всегда будем открыты, чтобы работать с ассоциациями и просим обратиться к нам и объяснить, аргументировать, как мы можем вам помочь", — сказал он на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации.
По словам Умерова, Минобороны, как военная компонента, озвучивает свои цели и задачи, но "слышит" бизнес. "Летом мы уже помогли сделать резерв, но если нужно еще резервировать – то нужно прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", — заверил министр.
Он подчеркнул, что Минобороны хочет работать с бизнесом и готово общаться.
"Мы, как Минобороны, готовы вместе с другими министерствами, Минстратегпромом, Офисом президента, предоставлять контракты бизнесу, чтобы вы выполняли наши оборонные заказы, помогали нам не только в вооружении и военной технике, юридических услугах, инвест-банковских и других. Мы хотим говорить с вами. И потому, если есть такое предложение – готов отозваться и организовать встречу с вами", — отметил Умеров.
В то же он указал, что Минобороны старается "сменить парадигму", чтобы служить в армии было честью, а "не тем, что общество сейчас воспринимает: бусификация, ТЦК".
"Эти вопросы и задачи для нас стоят, и это очень проблематичный для нас вопрос. Мы стараемся изменить подходы, принципы. И сегодня приняли постановление, чтобы были переводы (воинов между частями ВСУ - ред.). Будем еще работать, приоритизируем сейчас тренировки", — рассказал министр.
Говоря о ситуации в оборонном секторе в целом, Умеров подчеркнул, что продолжаются оборонные операции, тренировки и обучение военных.
"Вооружение и военная техника, которую мы получаем из международной военной помощи, идет. Сейчас приоритезируем, вместе с Минстратегпромом. Офисом президента, инвестиции в вооружение, в ОПК. Мы считаем, что мы сможем преодолеть трудности и хорошо подготовиться к 2025 году", — сказал он.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что мобилизацию некоторых категорий могут приостановить. Соответствующий законопроект все еще на рассмотрении парламента.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.
Как сообщал Главред, ранее свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на сейчас.
Больше новостей:
- Мобилизация с 18 до 25 лет: Рада проголосовала за законопроект
- Оформление отсрочки от мобилизации: в ТЦК объяснили, как это сделать
- "Эффект" от мобилизации будет зимой: в Раде рассказали о ходе призыва
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред