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Бронирование от мобилизации: в Минобороны сделали важное заявление

Алексей Тесля
13 ноября 2024, 01:45
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Рустем Умеров прокомментировал вопрос по поводу так называемой "бусификаци".
Бронирование от мобилизации: в Минобороны сделали важное заявление
Рустем Умеров прокомментировал вопрос мобилизации / колаж: Главред, фото: УНІАН

Важно:

  • В Украине должна продолжаться мобилизация, заявил Умеров
  • Минобороны согласовывает вопросы бронирования

В Украине необходимо продолжать проведение мобилизации, но Минобороны готово говорить и работать с бизнесом для обсуждения помощи в вопросах бронирования сотрудников, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы со своей стороны зарезервировали количество людей, но должны продолжать мобилизацию. Поэтому мы всегда будем открыты, чтобы работать с ассоциациями и просим обратиться к нам и объяснить, аргументировать, как мы можем вам помочь", — сказал он на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации.

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По словам Умерова, Минобороны, как военная компонента, озвучивает свои цели и задачи, но "слышит" бизнес. "Летом мы уже помогли сделать резерв, но если нужно еще резервировать – то нужно прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", — заверил министр.

Он подчеркнул, что Минобороны хочет работать с бизнесом и готово общаться.

"Мы, как Минобороны, готовы вместе с другими министерствами, Минстратегпромом, Офисом президента, предоставлять контракты бизнесу, чтобы вы выполняли наши оборонные заказы, помогали нам не только в вооружении и военной технике, юридических услугах, инвест-банковских и других. Мы хотим говорить с вами. И потому, если есть такое предложение – готов отозваться и организовать встречу с вами", — отметил Умеров.

В то же он указал, что Минобороны старается "сменить парадигму", чтобы служить в армии было честью, а "не тем, что общество сейчас воспринимает: бусификация, ТЦК".

Инфографика закона о мобилизации
/ фото: Главред

"Эти вопросы и задачи для нас стоят, и это очень проблематичный для нас вопрос. Мы стараемся изменить подходы, принципы. И сегодня приняли постановление, чтобы были переводы (воинов между частями ВСУ - ред.). Будем еще работать, приоритизируем сейчас тренировки", — рассказал министр.

Говоря о ситуации в оборонном секторе в целом, Умеров подчеркнул, что продолжаются оборонные операции, тренировки и обучение военных.

"Вооружение и военная техника, которую мы получаем из международной военной помощи, идет. Сейчас приоритезируем, вместе с Минстратегпромом. Офисом президента, инвестиции в вооружение, в ОПК. Мы считаем, что мы сможем преодолеть трудности и хорошо подготовиться к 2025 году", — сказал он.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что мобилизацию некоторых категорий могут приостановить. Соответствующий законопроект все еще на рассмотрении парламента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Как сообщал Главред, ранее свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на сейчас.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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