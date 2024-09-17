Мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить: что готовят Рада и Минобороны

Верховная Рада ожидает приказ Минобороны о невозможности мобилизации "ограниченно пригодных" мужчин в возрасте до 25 лет, сообщил в соцсетях депутат Алексей Гончаренко.
Депутат также добавил, что решения от МО ждет и спикер парламента Руслан Стефанчук, который в целом поддержал инициативу.
В то же время депутаты пока не знают, каким образом в армии должны будут заменить тех, кто подпадают под эту категорию и уже были ранее мобилизованы.
"Принято решение, что будет официальный приказ, чтобы остановить мобилизацию 18-25 летних, пока законопроект на рассмотрении...Также Стефанчук согласился, что этот вопрос требует немедленного решения. Но еще надо понять, каким образом будут заменены в армии те люди, которые были мобилизованы", - написал Гончаренко.
Депутат Ирина Геращенко, в свою очередь, уточнила, что уже на следующие пленарные недели на рассмотрение Рады вынесут законопроект, который будет предусматривать демобилизацию "ограниченно пригодных" мужчин в возрасте до 25 лет.
Законопроект, который должен помешать мобилизации "ограниченно пригодных" в возрасте 18-25 лет до сих пор на рассмотрении Рады. Речь идет о мужчинах, которые не проходили военную службу или кафедру, но были признаны "ограниченно годными" до отмены этого статуса.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее Главред писал, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.
По состоянию на середину июля свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на сейчас.
Председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что "эффект" от мобилизации будет зимой. И хотя Завитневич говорит, что мобилизация в Украине "идет по плану", западные журналисты утверждают, что возможности Украины для ротаций и отправки подкреплений - в частности в Курскую область - все еще ограничены.
Напомним, военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Шольц сделал странное заявление на фоне слухов о скандальном "плане заморозки войны"
- ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске - ISW
- На границе с Россией зафиксировали следы радиации: есть ли опасность для людей
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред