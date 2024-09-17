Мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить: что готовят Рада и Минобороны

Соответствующий законопроект все еще на рассмотрении парламента.

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Мобилизация в Украине - призыв 25-летних - что готовит Рада / Коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ua.depositphotos.com

Верховная Рада ожидает приказ Минобороны о невозможности мобилизации "ограниченно пригодных" мужчин в возрасте до 25 лет, сообщил в соцсетях депутат Алексей Гончаренко.

Депутат также добавил, что решения от МО ждет и спикер парламента Руслан Стефанчук, который в целом поддержал инициативу.

В то же время депутаты пока не знают, каким образом в армии должны будут заменить тех, кто подпадают под эту категорию и уже были ранее мобилизованы.

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"Принято решение, что будет официальный приказ, чтобы остановить мобилизацию 18-25 летних, пока законопроект на рассмотрении...Также Стефанчук согласился, что этот вопрос требует немедленного решения. Но еще надо понять, каким образом будут заменены в армии те люди, которые были мобилизованы", - написал Гончаренко.

Депутат Ирина Геращенко, в свою очередь, уточнила, что уже на следующие пленарные недели на рассмотрение Рады вынесут законопроект, который будет предусматривать демобилизацию "ограниченно пригодных" мужчин в возрасте до 25 лет.

Законопроект, который должен помешать мобилизации "ограниченно пригодных" в возрасте 18-25 лет до сих пор на рассмотрении Рады. Речь идет о мужчинах, которые не проходили военную службу или кафедру, но были признаны "ограниченно годными" до отмены этого статуса.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

По состоянию на середину июля свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на сейчас.

Председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что "эффект" от мобилизации будет зимой. И хотя Завитневич говорит, что мобилизация в Украине "идет по плану", западные журналисты утверждают, что возможности Украины для ротаций и отправки подкреплений - в частности в Курскую область - все еще ограничены.

Напомним, военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика: Главред

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