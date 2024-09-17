Шольц сделал странное заявление на фоне слухов о скандальном 'плане заморозки войны'

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал двусмысленное заявление о достижении мира в Украине - мол, Украине, России и Евросоюзу надо рассмотреть "все возможные пути" решения боевых действий. Главу федерального правительства цитирует n-tv.
При этом Шольц подчеркнул, что Берлин поддерживает Украину, поскольку именно Украина пострадала от неспровоцированной агрессии России.
"Так оно есть и так останется, чтобы страна могла защитить себя, защитить свою целостность и суверенитет. Но нам также понятно, что одновременно остается необходимым изучать возможности открытия мирного развития", - сказал он.видео дня
К слову, накануне Шольц посетил президента Казахстана, союзника Путина Касыма-Жомарта Токаева. Тот убеждал канцлера ФРГ в "непобедимости" России и "топил" за план Китая.
Мирный план Шольца - основное
Как писал Главред, Шольц предполагал, что момент для переговоров с Россией уже настал. Глава правительства ФРГ уверен, что следующий диалог о мире должен пройти обязательно в присутствии делегации страны-агрессора.
Итальянская газета La Repubblica писала, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит мирный план, согласно которому страна-агрессор РФ может сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями.
На что в ОП дали однозначный ответ: Киев, подчеркнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в будущих переговорах с агрессором будет настаивать исключительно на "формуле" Зеленского.
Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что существует по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым.
Формула мира Зеленского
Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.
Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.
Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.
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