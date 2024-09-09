'Мир' в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

Накануне СМИ писали, что Шольц готовит план, согласно которому Россия может сохранить контроль над оккупированными территориями.

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Переговоры с Россией - что известно о мирном плане Шольца / Коллаж Главреда. Фото: ОП, УНИАН

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал однозначную реакцию на фоне громких слухов о якобы плане канцлера ФРГ Олафа Шольца склонить Украину к территориальным уступкам в обмен на "мир" с Россией.

В своем Telegram Ермак, правда, не упоминая по тексту Олафа Шольца, подчеркнул, что Киев в будущих переговорах с агрессором будет настаивать исключительно на "формуле" Зеленского.

"Исключительно украинская Формула мира, нормы международного права, территориальная целостность и суверенитет Украины. Это единственный путь к справедливости", - отметил руководитель ОП.

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Переговоры с Россией - что предлагает Шольц

Накануне итальянская газета La Repubblica писала, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит мирный план, согласно которому страна-агрессор РФ может сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями.

Вчера, 8 сентября, Шольц заявил, что момент для переговоров с Россией уже настал. Глава правительства ФРГ уверен, что следующий диалог о мире должен пройти обязательно в присутствии делегации страны-агрессора.

"Я считаю, что сейчас настал момент, когда нужно обсуждать, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и прийти к миру", - сказал он в интервью телеканалу ZDF.

Шольц также вспомнил о своем недавнем разговоре с Зеленским, который, по словам канцлера, согласился с тем, чтобы РФ приняла участие в следующей мирной конференции.

К слову, сейчас Киев не видит того, что переговоры между Украиной и Россией могут создать основы для справедливого прочного мира. Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что существует по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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