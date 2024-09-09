УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

Яна Ставская
9 сентября 2024, 15:17
391
Накануне СМИ писали, что Шольц готовит план, согласно которому Россия может сохранить контроль над оккупированными территориями.
'Мир' в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца
Переговоры с Россией - что известно о мирном плане Шольца / Коллаж Главреда. Фото: ОП, УНИАН

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал однозначную реакцию на фоне громких слухов о якобы плане канцлера ФРГ Олафа Шольца склонить Украину к территориальным уступкам в обмен на "мир" с Россией.

В своем Telegram Ермак, правда, не упоминая по тексту Олафа Шольца, подчеркнул, что Киев в будущих переговорах с агрессором будет настаивать исключительно на "формуле" Зеленского.

"Исключительно украинская Формула мира, нормы международного права, территориальная целостность и суверенитет Украины. Это единственный путь к справедливости", - отметил руководитель ОП.

видео дня

Переговоры с Россией - что предлагает Шольц

Накануне итальянская газета La Repubblica писала, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит мирный план, согласно которому страна-агрессор РФ может сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями.

Вчера, 8 сентября, Шольц заявил, что момент для переговоров с Россией уже настал. Глава правительства ФРГ уверен, что следующий диалог о мире должен пройти обязательно в присутствии делегации страны-агрессора.

"Я считаю, что сейчас настал момент, когда нужно обсуждать, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и прийти к миру", - сказал он в интервью телеканалу ZDF.

Шольц также вспомнил о своем недавнем разговоре с Зеленским, который, по словам канцлера, согласился с тем, чтобы РФ приняла участие в следующей мирной конференции.

К слову, сейчас Киев не видит того, что переговоры между Украиной и Россией могут создать основы для справедливого прочного мира. Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что существует по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым.

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Германии Офис президента Андрей Ермак Олаф Шольц Германия мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Будут угрожать большие потери: когда ВСУ могут готовить выход из Курщины

Будут угрожать большие потери: когда ВСУ могут готовить выход из Курщины

15:58 Украина
"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

15:17 Украина
Украина уничтожила ключевые объекты на авиабазе РФ: спутниковые снимки "Мариновки"

Украина уничтожила ключевые объекты на авиабазе РФ: спутниковые снимки "Мариновки"

14:49 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря 33783

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря

Даст фору Оливье : рецепт абсолютно нового салата Фаворит 24738

Даст фору "Оливье": рецепт абсолютно нового салата "Фаворит"

Дожди и грозы накрывают Украину: в регионы идет сильное похолодание 20920

Дожди и грозы накрывают Украину: в регионы идет сильное похолодание

Обеспечивайте меня : невестка предательницы Королевой обдерет ее до нитки 20753

"Обеспечивайте меня": невестка предательницы Королевой обдерет ее до нитки

Последние новости

16:55

Почему нельзя говорить "земля пухом": в церкви дали подробное объяснение

16:55

Смертельный взрыв в Киеве: очевидцы рассказали о странных арендаторах

16:31

Будут ли в ближайшее время отключения света: украинцам дали прогноз

16:16

Умер звезда "12 стульев" и "Места встречи изменить нельзя"

16:13

У Путина "ушли" от ответа насчет поставки иранских ракет для обстрелов Украины

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
15:58

Будут угрожать большие потери: когда ВСУ могут готовить выход из КурщиныВидео

15:49

"Большую часть не перехватим": тревожный прогноз по целям иранской баллистики

15:47

Для чего в автомобильной аптечке презерватив - используют его не по назначению

15:46

Ананасы по космической цене: почему в Италии ненавидят гавайскую пиццу

Реклама
15:39

В Украине резко "взлетели" цены на продукты в первую неделю осени: что подорожало

15:32

Учебник для 7-го класса с картой Украины без Крыма: в сети разгорелся скандал

15:24

Нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом: дело не только в гигиене

15:17

"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

15:14

Не кладите их в карман без проверки: как понять, что доллары настоящие

14:52

"Они бы проголосовали": майор о вероятности создания Курской народной республикиВидео

14:49

Украина уничтожила ключевые объекты на авиабазе РФ: спутниковые снимки "Мариновки"Фото

14:42

Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар

14:11

Обнаглеет еще больше: Россия будет атаковать НАТО дронами все чаще, прогноз

14:10

"Родители уже дома": собака трогательно разбудила своего глухого брата, видео до слез

13:44

В ВСУ назвали главное условие вхождения Курской области в состав Украины

Реклама
13:43

Будет блестеть, как новая: чем отмыть сгоревшую кастрюлю

13:39

Без света тысячи украинцев: РФ атаковала энергообъекты в семи областях Украины

13:06

Автобус с военными попал в смертельное ДТП на Львовщине - депутат

13:01

Презентация iPhone 16 от Apple: каким будет новый айфонВидео

12:56

Церковный праздник 10 сентября: что запрещено делать в день трех святых мучениц

12:56

Бунт российских мотострелков: штурмовики РФ отказались умирать на Харьковщине

12:33

РФ сохранит захваченные территории: СМИ выяснили детали "мирного плана" Шольца

12:25

"Никто не был рад": путинист Тарзан размазал свою невестку-стриптизершу

12:15

Ресурсы РФ иссякнут к началу октября: майор сказал, когда ВСУ пойдут в наступлениеВидео

11:55

Разгадка тысячелетней легенды: найдены "темные" доказательства мифа о Мерлине

11:34

Выстоит ли Покровск и был ли шанс закончить войну: главные заявления Сырского в интервью CNN

11:12

Чего не должно быть в составе: нутрициолог рассказала, как выбрать пельмениВидео

11:11

"Провел на войне 10 лет": погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник

11:03

Телеканал 2+2 готовит премьеру военной драмы ко Дню защитников и защитниц Украины

10:47

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Драконам - боль, Лошадям - паранойя

10:45

Зачистка плацдарма и выход к АЭС: майор назвал цели ВСУ в Курской областиВидео

10:20

"Не собираемся это скрывать": Сырский сделал заявление о причинах катастрофы F-16

10:00

Курская АЭС - достижимая цель для ВСУ: эксперт сказал, есть ли риск катастрофыВидео

09:18

Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью: урожая не будет

09:17

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема

Реклама
08:59

Привязана к постели: путинистка Любовь Успенская слегла - детали

08:54

РФ атаковала Украину КАБами и дронами: ПВО сбила 6 "Шахедов" и две ракеты Х-59/69

08:40

"Мы помешали им": Сырский сказал, почему на самом деле ВСУ пошли на Курщину

08:36

Армия РФ обходит Угледар и продвинулась под Покровском, оккупировано Водяное - DeepState

08:10

Как выиграть войну и где брать мотивацию военныммнение

07:42

"На всю жизнь": предательница Регина Тодоренко покинула РФ - причина

07:34

Ночью Киев был атакован "Шахедами": в КГВА рассказали о последствиях

06:52

РФ ударила по Харькову КАБами: есть "прилеты", вспыхнул пожар

06:10

Очередное мирное заявление Путина. Что это значит?мнение

05:00

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять