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Шольц снова начал говорить про "мир": просит пригласить на саммит Россию

Яна Ставская
8 сентября 2024, 18:01
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Канцлер ФРН отметил, что об этом также рассуждают в Украине.
Шольц снова начал говорить про
Шольц настаивает на переговорах с Россией / Коллаж Главреда . Фото: Минобороны РФ, ОП

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что момент для переговоров с Россией уже наступил. Глава правительства ФРН уверен, что следующий диалог о мире должен пройти обязательно в присутствии делегации страны-агрессора.

"Я считаю, что сейчас настал момент, когда нужно обсуждать, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и прийти к миру", — сказал он в интервью телеканалу ZDF.

Шольц также упомянул о своем недавнем разговоре с Зеленским, который, по словам канцлера, согласился с тем, чтобы РФ приняла участие в следующей мирной конференции.

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Переговоры с РФ - важное

Как писал Главред, сейчас Киев не видит то, что переговоры между Украиной и Россией могут создать основы для справедливого прочного мира. Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что существует по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым.

При этом Путин заявил, что страна-агрессор готова вернуться к переговорам с Украиной. Как обычно, не обошлось без условий - хозяин Кремля хочет всети переговоры на основе соглашения, достигнутого в Стамбуле в 2022 году.

До этого западные аналитики подчеркивали, что операция ВСУ в Курской области, вероятно, имеет влияние на российских военных на оперативном уровне. Однако она не изменила стратегическое мышление Путина. Кремлевский диктатор все еще верит, что может поглотить Украину.

Второй саммит мира - что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.

По словам главы государства, В конце июля – в начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности.

В августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности.

В сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.

Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

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