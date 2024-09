Путин верит, что может поглотить Украину: в ISW сказали, возможны ли переговоры

Кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и истощить украинские силы. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 3 сентября.

Отмечается, что операция ВСУ в Курской области, вероятно, имеет влияние на российских военных на оперативном уровне. Однако она не изменила стратегическое мышление Путина.

По оценкам ISW, Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления. Он, вероятно, считает, что может достичь своих целей путем войны на истощение против украинских сил.

Аналитики добавили, что подобные оценки ситуации делают Путина невосприимчивым к мирным переговорам на других условиях, кроме капитуляции Украины и Запада перед его требованиями.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.