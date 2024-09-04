Путин верит, что может поглотить Украину: в ISW сказали, возможны ли переговоры

Операция ВСУ в Курской области, вероятно, имеет влияние на российских военных на оперативном уровне. Однако она не изменила стратегическое мышление Путина.

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Путин считает, что Россия сможет медленно поглотить Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления и истощить украинские силы. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 3 сентября.

Отмечается, что операция ВСУ в Курской области, вероятно, имеет влияние на российских военных на оперативном уровне. Однако она не изменила стратегическое мышление Путина.

По оценкам ISW, Путин считает, что Россия может медленно поглотить Украину путем постепенного наступления. Он, вероятно, считает, что может достичь своих целей путем войны на истощение против украинских сил.

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Аналитики добавили, что подобные оценки ситуации делают Путина невосприимчивым к мирным переговорам на других условиях, кроме капитуляции Украины и Запада перед его требованиями.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Переговоры Украины с Россией - последние новости

Издание The Times писало о том, что Путин получил ультиматум, но ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии. Как полагают журналисты, если Путин не пойдет на справедливый мир, бойцы Сил обороны будут вынуждены закрепиться на Курщине и двигаться дальше.

В конце августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины на данный момент "потеряли свою актуальность".

Россия не готова к диалогу с Украиной на фоне операции ВСУ в Курской области, заявил помощник Путина Юрий Ушаков. Москва по-прежнему придерживается ультиматума главы Кремля, а возможность переговоров зависит, в том числе, и от обстановки на поле боя.

Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что операция ВСУ в Курской области разрушила схему, на которую страна-агрессор Россия делала серьезную ставку.

"Россия будет пытаться вернуть утраченные районы Курской области, а ВСУ, вероятно, попытаются расширить зону своего контроля. Не исключено, что эта зона может распространиться на остальные российские регионы, что приведет к разговору уже на совсем других принципах", - считает аналитик.

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