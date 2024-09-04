Операцией на Курщине ВСУ сломали планы Путина: что теперь будет с переговорами

Россияне не были готовы к операции Вооруженных сил Украины в Курской области.

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Россияне не были готовы к операции ВСУ в Курской области / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот, deepstatemap

Операция ВСУ в Курской области разрушила схему, на которую страна-агрессор Россия делала серьезную ставку. Об этом в колонке на Главреде рассказал политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук и объяснил, готовы ли Украина и Россия к переговорам.

По его словам, РФ планировала организовать переговоры, которые завершились бы закреплением за Москвой захваченных украинских территорий. В Кремле даже придумали так называемое обоснование таких условий "реалиями на земле" и "политическими реалиями".

"Однако ситуация изменилась, и текущие реалии - это уже присутствие Вооруженных сил Украины пусть и на небольшой, но на международно признанной территории России. И здесь уже возникают вопросы: если учитывать "реалии на земле", то это означает закрепление этих территорий за Украиной? Или теперь возникла необходимость пересмотра позиции России касательно захваченных украинских территорий?" - сказал он.

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Олещук считает, что россияне не были готовы к операции Вооруженных сил Украины в Курской области, и это понятно из ряда заявлений главы Кремля Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Они говорят, что исключают переговоры, но если перевести их заявления на нормальный дипломатический язык, переговоры они все-таки допускают. Хотят, чтобы процесс переговоров проходил по правилам Москвы, но не располагают нужными условиями", - объяснил политолог.

Олещук добавил, что ситуация будет зависеть от того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация.

"Россия будет пытаться вернуть утраченные районы Курской области, а ВСУ, вероятно, попытаются расширить зону своего контроля. Не исключено, что эта зона может распространиться на остальные российские регионы, что приведет к разговору уже на совсем других принципах", - считает аналитик.

На данный момент Украина и Россия выстраивают для себя более оптимальные условия для переговоров. В частности, страна-агрессор максимально вложилась в наступление на Покровском направлении. В РФ считают, что если они добьются там успеха, то ситуация изменится в их пользу.

"Украина ситуацию на Курщине могла бы использовать для того, чтобы уговорить США на отмену ударов иностранным оружием вглубь территории России и, следовательно, усилить собственные позиции. Такое преимущество надо учитывать и использовать. И, думаю, этот аргумент будет рациональным для американцев", - резюмировал Олещук.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Переговоры Украины с Россией - последние новости

В конце августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины на данный момент "потеряли свою актуальность".

Россия не готова к диалогу с Украиной на фоне операции ВСУ в Курской области, заявил помощник Путина Юрий Ушаков. Москва по-прежнему придерживается ультиматума главы Кремля, а возможность переговоров зависит, в том числе, и от обстановки на поле боя.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

Путин получил ультиматум, но ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии, написали журналисты The Times. Как полагают они, если Путин не пойдет на справедливый мир, бойцы Сил обороны будут вынуждены закрепиться на Курщине и двигаться дальше.

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