В прессе публикуется множество сообщений о возможных контактах Москвы и Киева, однако "не все из них имеют правдивый характер", утверждает Дмитрий Песков.

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В Кремле пока передумали просить у Украины "переговоров" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Переговоры страны-агрессора России и Украины на данный момент "потеряли свою актуальность". Об этом заявил кремлевский рупор Дмитрий Песков.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, он прокомментировал сообщение The Washington Post от 17 августа о том, что Киев и Москва якобы в Дохе планировали достичь соглашения, на базе которого прекратились бы удары по энергетике и энергетической инфраструктуре.

"Вы знаете, что тема переговоров сейчас, она изрядно потеряла свою актуальность. Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер", - подчеркнул Дмитрий Песков. видео дня

Вопрос переговоров Украины и России после начала операции в Курской области – главные новости:

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что боевые действия в Курской области будут длиться, пока россияне не заставят Кремль пойти на справедливый мир в Украине. Российские граждане больше не смогут не замечать войну.

Россия не готова к диалогу с Украиной на фоне операции ВСУ в Курской области, заявил помощник Путина Юрий Ушаков. Москва по-прежнему придерживается ультиматума главы Кремля, а возможность переговоров зависит, в том числе, и от обстановки на поле боя.

Путин получил ультиматум, но ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии, написали журналисты The Times. Как полагают они, если Путин не пойдет на справедливый мир, бойцы Сил обороны будут вынуждены закрепиться на Курщине и двигаться дальше.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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