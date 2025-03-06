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Потери Украины и новая тактика россиян: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
6 марта 2025, 19:02
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Новости Украины 6 марта февраля по состоянию на 19:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Потери Украины и новая тактика россиян: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 19:00 6 марта / Коллаж Главред, фото: УНИАН, U.S. Army, 22 ОМБр, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 19:00. Подборка Главреда:

Из-за Трампа Евросоюз готовится к новой волне беженцев из Украины - Politico

Страны Европейского Союза готовятся к новому значительному увеличению количества украинских беженцев из-за угрозы эскалации войны в Украине и прекращения военной поддержки со стороны США.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер считает, что нужен справедливый механизм распределения беженцев, пишет Politico.

видео дня

РФ ударила дроном по жилой многоэтажке в Харькове: что известно

В ночь на 6 марта в Харькове прогремели взрывы. Город атаковал ударный дрон-камикадзе типа Шахед. Под удар попал жилой район города.

Взрыв прогремел около 03:50 в Салтовском районе. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, был зафиксирован "прилет" вражеского дрона по жилой многоэтажке.

Остановка обмена разведданными: аналитики рассказали об угрозе для Украины

Остановка обмена разведданными между США и Украиной может сыграть на руку российской военной авиации. Враг сможет увеличить частоту атак, кроме того, авиационные удары будут более эффективными для захватчиков. Об этом говорится в новом обзоре Института по изучению войны (ISW).

Эксперты ISW отмечают, что прекращение обмена разведданными также позволит россиянам усилить свои беспилотные и ракетные удары по украинскому тылу, что повлияет на миллионы украинских гражданских лиц.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество жертв возросло до четырех

В Кривом Роге возросло количество жертв и пострадавших после вражеского ракетного удара. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром 6 марта сообщил, что погибли четыре человека, еще 31 человек получил ранения.

Сначала Лысак написал в Telegram, что три человека погибли в Кривом Роге из-за ночной ракетной атаки.

Россияне пытаются пересечь границу на севере: в ЦПД назвали цель врага

Российские оккупанты продолжают вести бои в приграничье Сумщины. Враг действует штурмовыми группами. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, цель российских захватчиков остается прежней - они пытаются дойти до логистических дорог, ведущих из Сумской области в подконтрольную украинским защитникам Суджу Курской области.

"Это прокси-война между ядерными державами": в США сделали заявление о вторжении РФ

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио считает, что российская агрессия против Украины является "прокси-войной" между Москвой и Вашингтоном. Об этом он сказал в интервью Fox News, текст которого опубликовали на сайте Государственного департамента США.

Армия РФ атаковала Украину Искандерами и Шахедами: какие цели удалось сбить

С вечера 5 марта российская оккупационная армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23 " и 112 ударными БПЛА типа Shahed. Также враг применял беспилотники-имитаторы.

Воздушные силы ВСУ сообщили в Telegram, что 68 дронов удалось сбить, еще 43 - были локально потеряны.

Команда Трампа провела тайные переговоры с Порошенко и Тимошенко - Politico

Члены команды президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники из окружения Трампа.

Сгорело более 2 тысяч посылок: РФ прицельно атаковала терминал Новой почты

В ночь на 6 марта, российская армия атаковала "Шахедами" город Сумы. В результате удара уничтожен терминал Новой почты. Об этом пишет пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что из-за вражеской атаки погиб сотрудник компании-подрядчика.

"Это новая война": Залужный заявил, что россияне изменили тактику в Украине

Страна-агрессор Россия тестирует в Украине новый тип войны - войну на истощение, когда удары направлены не только на военные цели, но и на энергетику и гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время встречи с сообществом Украинского католического университета.

По его словам, враг сознательно атакует энергосистему, больницы, школы и университеты, чтобы запугать мирное население.

Европа может закрыть небо над частью Украины: о каких областях идет речь

120 истребителей стран Европы могут быть привлечены для защиты Киева и западных регионов Украины от российских атак без прямого расширения конфликта с Москвой. Такой сценарий предусмотрен в плане "Небесный щит", разработанном военными экспертами, сообщает The Guardian.

Сотни тысяч украинцев могут депортировать из США: у Трампа готовят решение

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить временный правовой статус для примерно 240 000 украинцев, которые сбежали от войны с Россией. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника команды Трампа и три источника, знакомые с ситуацией.

Перемирие на месяц: СМИ назвали вариант мирного плана Франции и Великобритании

Франция и Великобритания работают над мирным планом для Украины, который планируют представить Соединенным Штатам Америки. Дипломаты стран заявили, что план может быть готов уже "за несколько дней". Информацию передает Reuters.

Вместе с "осью зла": Залужный выдал громкое обвинение в сторону США

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в подрыве мирового порядка. Об этом он заявил во время выступления в Chatham House, сообщает The Times.

"Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок... США разрушают мировой порядок", - сказал он.

"Возвращался домой со смены": появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу

Вечером 5 марта российская армия нанесла ракетный удар баллистикой по гостинице в Кривом Роге. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, четыре человека погибли, еще 32 получили ранения. В Telegram-канале Свои. Кривой Рог сообщили, что все жертвы российской атаки - мирные жители.

"В стиле 1941-1945 годов": Россия готовится к масштабной волне мобилизации

Российские власти готовят свое население к возможному проведению новой волны мобилизации. Об этом в четверг, 6 марта, сообщил в Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, обратив внимание на заявление командира кадыровского подразделения "Ахмат" Апти Алаудинова о необходимости мобилизации "пары миллионов" мужчин для войны против Европы.

Бельгия на год отложила поставки в Украину F-16: какова причина

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что поставки истребителей F-16 Украине откладываются до 2026 года. Такое заявление он сделал накануне встречи с лидерами ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Причиной задержки является ожидаемая поставка Бельгии новых F-35, которые должны заменить ее парк F-16. Де Вевер не уточнил, когда именно страна получит эти самолеты.

"Воевать некому": Залужный прямо рассказал о критических потерях ВСУ

На фронте в Украине очень тяжелая ситуация. Потери ВСУ сейчас являются критическими. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"Посчитайте, что такое 50 тыс. из 5,5 млн человек, стоявших на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Которую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. А вместе с тем война то изменилась под влиянием двух факторов. Первый - это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитыми в Украине и более 300 тысяч раненых. Сейчас практически некому реально воевать", - сказал Залужный.

Десятки тысяч с начала 2025 года: Сырский сделал новое заявление о потерях России

Российская армия несет значительные потери в войне против Украины. С начала 2025 года потери оккупантов в живой силе достигли около 91 тысячи человек, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram.

"Ежедневно оккупанты несут сокрушительные потери. Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек", - отметил Сырский.

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