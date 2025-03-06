Вместе с 'осью зла': Залужный выдал громкое обвинение в сторону США

Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка и подчеркнул, что НАТО может прекратить свое инсуществование, а Россия "придет за Европой".

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Залужный выдал громкое обвинение в сторону США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем сказал Залужный:

США разрушают мировой порядок

НАТО может перестать инсутировать

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в подрыве мирового порядка. Об этом он заявил во время выступления в Chatham House, сообщает The Times.

"Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок... США разрушают мировой порядок", - сказал он. видео дня

Залужный подчеркнул, что действия Белого дома поставили под угрозу единство западного мира, а Вашингтон фактически пытается передать вопрос европейской безопасности без своего участия.

Он также предостерег, что при таких условиях НАТО может прекратить существование, а Россия, как страна-агрессор, будет представлять прямую угрозу для Европы.

Что известно о Валерии Залужном / Инфографика: Главред

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Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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