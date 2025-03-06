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Вместе с "осью зла": Залужный выдал громкое обвинение в сторону США

Юрий Берендий
6 марта 2025, 14:42
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Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка и подчеркнул, что НАТО может прекратить свое инсуществование, а Россия "придет за Европой".
Вместе с 'осью зла': Залужный выдал громкое обвинение в сторону США
Залужный выдал громкое обвинение в сторону США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем сказал Залужный:

  • США разрушают мировой порядок
  • НАТО может перестать инсутировать

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в подрыве мирового порядка. Об этом он заявил во время выступления в Chatham House, сообщает The Times.

"Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок... США разрушают мировой порядок", - сказал он.

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Залужный подчеркнул, что действия Белого дома поставили под угрозу единство западного мира, а Вашингтон фактически пытается передать вопрос европейской безопасности без своего участия.

Он также предостерег, что при таких условиях НАТО может прекратить существование, а Россия, как страна-агрессор, будет представлять прямую угрозу для Европы.

Валерий Залужный
Что известно о Валерии Залужном / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Франция выразила готовность передать Киеву свои разведывательные данные после того, как США приостановили аналогичную помощь. Об этом сообщил министр обороны Себастьян Лекорню, передает France 24.

Страны ЕС готовятся к возможному значительному увеличению потока украинских беженцев из-за риска эскалации войны и прекращения военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подчеркнула необходимость справедливого механизма их распределения, сообщает Politico.

В Кривом Роге количество погибших и пострадавших в результате ракетного удара российских войск возросло. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на утро 6 марта жертвами атаки стали четыре человека, еще 31 человек получил ранения.

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Кто такой Валерий Залужный?

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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