Франция готова передавать Киеву свои разведданные вместо США

Французская разведка суверенна и имеет собственные возможности, сообщил Себастьян Лекорню.

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Лекорню предложил помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, pixabay, facebook.com/SebastienLecornuOfficiel

Кратко:

80% разведданных для Украины поступало от союзников

Франция предложила Киеву помощь

Франция готова передать Киеву свои разведданные после приостановления аналогичной помощи со стороны американской разведки. О данном решении сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню, пишет France 24.

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"Франция предлагает Украине разведывательные данные на фоне приостановки Вашингтоном", — говорится в сообщении.

"Наша разведка суверенна... с нашими собственными возможностями. Мы передаем это украинцам", - сказал Лекорню радиостанции France Inter.

Тем временем издание Politico отмечает, что 80% разведданных для Украины поступало от союзников, преимущественно от США. Собеседник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что украинские военные все еще получают некоторые разведывательные данные от партнеров Киева, но отказался сказать, от каких именно стран.

Нил Барнетт, генеральный директор Istok Associates Limited, лондонской консалтинговой компании по вопросам разведки, добавил, что британцы попытаются "заполнить пробел" после отказа США прежоставлять разведданные Украине.

"Но мы, очевидно, не имеем всех возможностей, которые есть у американцев, и будут некоторые вещи, которые просто невозможно заменить", — отметил Барнетт.

Сколько помощи США дали Украине / Инфографика Главред

Остановка обмена разведданными - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине после напряженного разговора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, запрет на помощь будет оставаться в силе, пока украинский президент не обязуется стремиться к мирным переговорам.

В настоящее время официального приказа президента США Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет. Об этом написал корреспондент The Economist Оливер Кэрролл.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными. По его словам, это также касается и поставок вооружений Украине.

Издание Daily Mail писало, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательной информацией, полученной от Вашингтона.

В Институте изучения войны заявили, что остановка обмена разведданными между США и Украиной может сыграть на руку российской военной авиации. Враг сможет увеличить частоту атак, кроме того, авиационные удары будут более эффективными для захватчиков.

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