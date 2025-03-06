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Остановка обмена разведданными: аналитики рассказали об угрозе для Украины

Марина Фурман
6 марта 2025, 08:30
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Прекращение обмена разведданными между США и Украиной выгодно россиянам.
ВСУ
В ISW рассказали о последствиях отказа США от обмена разведданными / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Основные последствия:

  • Усиление беспилотных и ракетных ударов по Украине
  • Украина будет иметь меньше возможностей для поражения российских систем ПВО

Остановка обмена разведданными между США и Украиной может сыграть на руку российской военной авиации. Враг сможет увеличить частоту атак, кроме того, авиационные удары будут более эффективными для захватчиков. Об этом говорится в новом обзоре Института по изучению войны (ISW).

Эксперты ISW отмечают, что прекращение обмена разведданными также позволит россиянам усилить свои беспилотные и ракетные удары по украинскому тылу, что повлияет на миллионы украинских гражданских лиц.

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"Приостановление американской разведки относительно российских ударов по украинскому тылу вместе с приостановлением США поставок ракет ПВО Patriot, которые Украина использует для защиты от российских баллистических ракет, будет иметь серьезное влияние на безопасность украинских тыловых территорий", - указано в отчете.

Аналитики добавили, что без доступа к разведданным США Украина будет иметь меньше возможностей для поражения российских систем ПВО. Российские самолеты смогут осуществлять более агрессивные атаки, сокращая дистанцию для запуска планирующих бомб и ракет по Украине.

"Кремль неоднократно настаивал на прекращении предоставления любой иностранной помощи Украине в рамках любого мирного соглашения", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что украинские удары по военным объектам на территории России существенно повлияли на боеспособность захватчиков.

Эксперты напомнили, что уничтожение складов боеприпасов в Торопце (Тверская область) и Тихорецком арсенале (Краснодарский край) уменьшило запасы ракет и снарядов, что ослабило возможности армии РФ.

"Российские войска ранее использовали свое преимущество в артиллерии и авиаударах для достижения тактических целей, уничтожая населенные пункты перед развертыванием пехоты для атаки на эту территорию. Украинские удары по военным объектам в России также отодвинули операции российской авиации дальше от Украины в тыловые районы России, мешая наносить удары авиабомбами и ракетами по украинским передовым позициям из российского воздушного пространства", - объяснили аналитики.

помощь США, инфографика
Сколько помощи США передали Украине / Инфографика: Главред

Помощь от США для Украины - новости по теме

Недавно Главред со ссылкой на главу ЦРУ Джона Рэтклиффа писал, что Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, по его словам, это также касается и поставок вооружений Украине. В то же время не исключено, что в дальнейшем США могут отменить принятое решение.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп не снял запрет на поставку вооружений или другой крупной помощи Украине. Свое выступление в Конгрессе глава Белого дома посвятил, в основном, внутренней ситуации в Штатах.

В то же время спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи США Украине является временной и связана с событиями в Белом доме, произошедшими в прошлую пятницу.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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