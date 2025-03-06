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"Выстрел в две ноги": Загородний оценил, что будет дальше с военной помощью Киеву

Анна Ярославская
6 марта 2025, 03:30
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Прекращение помощи Украине будет очень рискованно для Трампа.
Тарас Загородний, Трамп, военная помощь
Тарас Загородний считает, что у Трампа есть риск "перегнуть палку" / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, УНИАН, скриншот

Политический эксперт Тарас Загородний оценил риски того, что президент США Дональд Трамп откажется продавать оружие Европе, чтобы та передавала его Украине.

По его мнению, такое развитие событий маловероятно.

"Позиция Трампа состоит в том, что деньги должны прийти в США. Если живые деньги из Европы придут на закупку вооружения, Трамп не запретит выполнить заказ", - сказал он в интервью Главреду.

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В целом, прекращение помощи Украине будет очень рискованно для Трампа. Ведь американский Конгресс проголосовал, деньги из бюджета США выделили, есть контракты.

"В случае остановки всего этого возникает вопрос к нему о том, как можно верить Штатам", - сказал Загородний.

Кроме того, по словам аналитика, у Европы возникнет вопрос по поводу 5% ВВП на оборону. Европейцы могут задуматься о том, чтобы вкладывать деньги либо в свою, либо в украинскую "оборонку".

"Ведь украинцы могут наклепать ракет. Что, Украина не сделает ракеты дальностью 4 тысячи км? Да сделает! Кто был на Южмаше, наверняка видел ракету "Сатана", огромную дуру – она летала на 15 тысяч км, ведь это межконтинентальная ракета. Разве Южмаш не сможет поднять старые чертежи, модернизировать их, добавить европейскую электронику? Да сделает он все! Руки помнят, эти навыки никуда не делись", - считает Загородний.

Аналитик добавил, что у Трампа есть риск "перегнуть палку", и это уже ощущается.

"Если перепалкой с Зеленским Трамп и Вэнс выстрелили себе в ногу, то прекращение помощи Украине будет выстрелом в две ноги. Тогда Япония, Южная Корея и все остальные срочно озаботятся созданием ядерного оружия. Да по всему миру, увидев всю эту "пьянку", будут по-другому реагировать", - резюмировал Загородний.

помощь США, инфографика
Сколько помощи США передали Украине / Инфографика Главред

Военная помощь США Украине - последние новости

Как сообщал Главред, издание CNN писало о том, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По словам чиновников и аналитиков, прекращение помощи может иметь катастрофические последствия для боевых возможностей Украины.Издание

Daily Mail писало, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательной информацией, полученной от Вашингтона.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства сказал, что информация с польской границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении военной помощи США для Украины. Он отметил, что нет "никаких оснований" считать заявления американской стороны "просто словами".

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине - временная, и связана с событиями в Белом доме, которые произошли 28 февраля.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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