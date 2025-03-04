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"Это временная пауза": в США сделали заявление о военной помощи Украине

Марина Фурман
4 марта 2025, 19:44обновлено 4 марта, 20:47
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Пауза в предоставлении военной помощи Украине произошла из-за ситуации в Овальном кабинете, заверил Майк Джонсон.
Джонсон, США, Украина
США ждут соглашения по полезным ископаемым / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Ключевые тезисы Джонсона:

  • Пауза в предоставлении военной помощи Украине является временной
  • Зеленский должен "исправить то, что произошло на прошлой неделе в Овальном кабинете"

Пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине - временная, и связана с событиями в Белом доме, которые произошли в прошлую пятницу. Об этом спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон на брифинге, цитирует Европейская правда.

Джонсон, отвечая на вопрос о приостановлении военной помощи Украине администрацией США сказал, что это временно.

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Кроме того, он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен "исправить то, что произошло на прошлой неделе в Овальном кабинете".

"И если он это сделает, то, я думаю, это будет выигрышный сценарий для всех вовлеченных сторон. Я думаю, это лучшая сделка, которая только может быть предложена, она может поддержать украинский народ, поэтому я призываю его (Зеленского) сделать это", - заявил Джонсон, говоря о соглашении об ископаемых.

Спикер Палаты отметил, что его радует то, что "президент Зеленский дал понять, что он все же намерен заключить это соглашение".

помощь США, инфографика
Сколько помощи США передали Украине / Инфографика: Главред

Помощь от США для Украины - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на CNN, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По словам чиновников и аналитиков, прекращение помощи может иметь катастрофические последствия для боевых возможностей Украины.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства сказал, что информация с польской границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении военной помощи США для Украины. Он отметил, что нет "никаких оснований" считать заявления американской стороны "просто словами".

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном прекращении помощи США Украине, отметив, что такое решение якобы будет способствовать мирному урегулированию.

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Кто такой Майк Джонсон

Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против почти всех инициатив Конгресса по поддержке Украины.

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война в Украине военная помощь Майк Джонсон
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