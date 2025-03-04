Туск подтвердил остановку поставок помощи США в Украину через хаб в Польше

Что сказал Туск:
- Нет оснований считать заявления США "просто словами"
- Необходимо прекратить бесплодные дискуссии и споры о престиже
Информация с польской границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщение о приостановлении военной помощи США для Украины. Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства, сообщает RMF24.
По его словам, нет "никаких оснований" считать заявления американской стороны "просто словами".
"Отчеты, поступающие из границы, из нашего центра в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны. Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны справиться с этой ситуацией", - сказал премьер.
По словам Туска, польскому правительству придется принимать решения, требующие полной солидарности государства.
"Наступают дни и недели, когда абсолютно необходимо прекратить бесплодные дискуссии, споры о престиже, коалиционных разногласиях", - обратился он к министрам, отметив, что правительство должно будет принимать решение "в экстраординарном режиме".
Приостановка помощи от США - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине после напряженного разговора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, запрет на помощь будет оставаться в силе, пока украинский президент не обязуется стремиться к мирным переговорам.
Ранее стало известно, что 3 марта Дональд Трамп проведет встречу, во время которой будут обсуждать дальнейшие шаги по войне в Украине, в частности возможное прекращение военной помощи Киеву. Как пишет Axios со ссылкой на источники, команда Трампа усиливает давление на Владимира Зеленского после неудачной встречи в Белом доме.
Также администрация Трампа приняла решение остановить финансирование закупки нового вооружения для Украины и рассматривает возможность заморозить поставки из американских запасов. The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников США сообщает, что финансирование прекратили в последние недели.
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Кто такой Дональд Туск?
Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.
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