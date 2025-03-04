Около 90% вооружений, ранее выделенных Украине, уже доставлены в страну - СМИ

Большая часть того, что осталось поставить, - это бронетехника, которая требует больше времени на восстановление.

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Украина уже получила критически важные боеприпасы / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

Кратко:

Украина получила критически важные боеприпасы и противотанковые системы

Из США в Украину будет поступать постоянный поток вооружений

Президент США Дональд Трамп объявил об остановке помощи Украине, но большая часть вооружения, выделенного Украине в рамках прошлых пакетов помощи Администрации Джо Байдена, уже доставлена в страну. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявления американских чиновников.

По данным издания, это касается в том числе поставок снарядов.

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"По словам двух американских чиновников, знакомых с этим вопросом, около 90% вооружений, выделенных Украине в рамках прошлых пакетов, уже доставлены в страну. По их словам, это включает в себя подавляющее большинство критически важных боеприпасов и противотанковых систем", - пишет ABC News.

Чиновники отметили, что большая часть того, что осталось поставить, - это бронетехника, которая требует больше времени на восстановление. При этом все ранее анонсированное оборудование, должно было быть поставлено к августу 2025 года.

В то же время, отмечает издание, в ближайшие несколько лет из США в Украину будет поступать постоянный поток вооружений благодаря контрактам, которые Киев подписал с частными американскими компаниями на поставку нового оружия, поскольку многие, если не большинство, из этих контрактов уже оплачены.

"Администрация Трампа все еще может попытаться сорвать эти поставки, используя чрезвычайные полномочия, но нет никаких признаков того, что она пытается сделать это в настоящее время", - отмечает ABC News.

Инфографика Главред

Приостановка помощи от США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Украине после напряженного разговора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, запрет на помощь будет оставаться в силе, пока украинский президент не обязуется стремиться к мирным переговорам.

Ранее стало известно, что 3 марта Дональд Трамп проведет встречу, во время которой будут обсуждать дальнейшие шаги по войне в Украине, в частности возможное прекращение военной помощи Киеву. Как пишет Axios со ссылкой на источники, команда Трампа усиливает давление на Владимира Зеленского после неудачной встречи в Белом доме.

Также администрация Трампа приняла решение остановить финансирование закупки нового вооружения для Украины и рассматривает возможность заморозить поставки из американских запасов. The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников США сообщает, что финансирование прекратили в последние недели.

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