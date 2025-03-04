У Трампа остановили финансирование поставок нового оружия Украине – WSJ

Госсекретарь Марко Рубио дал "зеленый свет" на помощь Украине, но Пентагон письмо не получил.

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Администрация Трампа остановила оплату поставок новых вооружений Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

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Финансирование новых поставок вооружений Украине остановлено

Ключевое решение Белый дом принял после спора Зеленского и Трампа

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа остановила финансирование покупок новых вооружений для Украины. Также Вашингтон изучает возможность заморозить поставки из американских запасов. Ключевое решение было принято после пора Зеленского и Трампа в Белом доме.

Письмо Рубио не попало в Пентагон

В материале The Wall Street Journal, в котором журналисты ссылаются на американских чиновников, говорится, что финансирование прекратилось в последние недели. Однако решение относительно "потенциального перекрытия главного трубопровода" для поставок вооружений Киеву было принято после перепалки в Овальном кабинете.

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Указывается, что госсекретарь Марко Рубио "в течение последних недель" своей подписью разрешил высвободить иностранную помощь от запрета Трампа, но чиновник Госдепа Питер Марокко не прислал соответствующее письмо в Пентагон.

Письмо не попало адресату, из-за чего новые поставки вооружений Украине фактически остановлены.

Как Украина получает военную помощь от США

В WSJ рассказали, что Украина может получать военную поддержку от Штатов путем реализации нескольких программ.

Среди них – Иностранное военное финансирование, на базе которого предоставляются кредиты и гранты на закупку американского оружия.

Вторая программа – Инициатива содействия безопасности Украины. Через нее Пентагон может закупать оружие для Киева, но пока инициатива не финансируется.

Впрочем, право президента на сокращение вооружений позволяет Пентагону брать оружие конкретно из своих запасов. И этот инструмент поставок вооружений Украине был наиболее оптимальным вариантом.

Риск прекращения военной помощи Украине от США – что об этом известно:

Как сообщал Главред, журналисты Axios ранее сообщили, что Трамп может заморозить военную помощь Киеву. Согласно их информации, готовится встреча по Украине, в рамках которой будут обсуждаться дальнейшие шаги Вашингтона. И ходе встречи Трамп и его чиновники могут обговорить вопрос паузы военной поддержки Украине.

Трамп будет внимательно анализировать вопросы последующих шагов Белого дома относительно Украины и паузы в военной помощи, сказал министр торговли США Говард Лютник. По его словам, Трамп пытается понять, какие инструменты нужно задействовать, чтобы посадить Киев и Москву за стол переговоров.

Трамп пока не обсуждал вопрос заморозки военной помощи Украине, сказал он журналистам 3 марта.

"Посмотрим, что произойдет, много вещей происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Я мог бы ответить вам, вернуться в свой замечательный Овальный офис и обнаружить, что ответ уже устарел", - сказал глава Белого дома.

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