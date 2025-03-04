Трамп разозлился и остановил помощь Украине после одной фразы Зеленского – WSJ

Главное:
- Решение Трампа приостановить помощь Украине поддержали все его советники
- Трамп пошел на этот шаг, разозлившись на слова Зеленского
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго, стало одним из факторов решения Дональда Трампа о приостановке помощи США Украине.
Такое решение поддержали все ключевые советники хозяина Белого дома, говорится в материале The Wall Street Journal.
По словам одного из высокопоставленных представителей Белого дома, решение президента США приостановить помощь Украине поддержали все его топ-советники по нацбезопасности после нескольких встреч по этому вопросу.
Уточняется, что Трамп якобы решил идти на этот шаг, разозлившись на слова Владимира Зеленского о том, что война может продолжаться еще долго, поскольку почувствовал потребность продемонстрировать, что серьезно настроен посадить Украину за стол переговоров.
"Украинцы не восприняли наши намерения серьезно. Нам пришлось продемонстрировать это", – цитируется представитель администрации Трампа.
По словам не названного собеседника в Белом доме, Трамп еще будет решать, что считать со стороны Украины свидетельством готовности к мирным переговорам, и добавил, что пока непонятно, будет ли подписание так называемого соглашения о недрах между Украиной и США достаточным условием для возобновления поставок оружия.
Приостановка помощи США Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. В Украину не доедут ракеты ПВО, боеприпасы к HIMARS и артиллерии.
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
Напомним, ранее в Раде назвали сроки "запаса прочности" Украины после паузы в поставках от США. Системы противовоздушной обороны и высокоточные РСЗО большой дальности могут поставить только США, говорит Федор Вениславский.
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