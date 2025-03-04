Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ – WP

В Украину не доедут ракеты ПВО, боеприпасы к HIMARS и артиллерии.

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Трамп хочет усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот видео, facebook/DonaldTrump

Главные тезисы:

Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок

Решение о приостановке помощи могут отменить, но есть условие

Президент США Дональд Трамп решил приостановить все будущие поставки американской военной помощи в Украину для того, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского с целью принуждения его к мирным переговорам с Россией. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

"Президент ясно дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", - сказал один из сотрудников Белого дома, который, как и другие, говорил на условиях анонимности.

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Чиновник сказал, что решение о приостановке помощи может быть отменено, если Зеленский продемонстрирует "добросовестные усилия по участию в мирных переговорах".

Решение о приостановке помощи было принято на встрече в Белом доме в понедельник, в которой приняли участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Журналист Голоса Америки Остап Ярыш также подтвердил решение Трампа поставить на паузу всю военную помощь для Украины.

"Похоже, пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок - в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI. Если посмотреть на последние объявления администрации Байдена, здесь в первую очередь речь идет о ракетах ПВО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии", - написал он в Twitter.

Ярыш напомнил, что в прошлый раз, когда Дональд Трамп объявил о приостановлении поставок оружия для Украины в 2019 году, это в конечном счете привело к тому, что демократы в Палате представителей объявили ему импичмент (хотя впоследствии Сенат оправдал президента).

В этот раз обе палаты Конгресса контролируются республиканцами, отмечает журналист.

Пока неясно, насколько длинной будет пауза в снабжении оружия, и может ли на это сейчас как-то повлиять Конгресс. The New York Times пишет, что перерыв может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не определит, что Украина продемонстрировала "добросовестную готовность к мирным переговорам с Россией".

Помощь США Украине / Инфографика: Главред

Приостановка поставок помощи США Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам чиновников и аналитиков, прекращение помощи, может иметь катастрофические последствия для боевых возможностей Украины.

Отмечается, что запрет на поставку помощи останется в силе до тех пор, пока "Зеленский не возьмет на себя обязательство стремится к мирным переговорам".

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан подсчитал, что Украина почувствует последствия приостановки помощи в течение двух-четырех месяцев.

"Удар будет большим. Я бы назвал его парализующим", — считает он.

Отметим, президент США Дональд Трамп анонсировал, что во вторник, 4 марта, "будет большой вечер", в который он сделает какое-то важное заявление. По словам Трампа, он "расскажет все, как есть".

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