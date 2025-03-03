'Завтра будет большой вечер': Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине

Также Трамп назвал себя "единственным президентом", который не отдал ни одной украинской земли путинской России.

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Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине/ коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, ua.depositphotos.com

Кратко:

Трамп заявил, что 4 марта "будет большой вечер"

По его словам, он "расскажет все, как есть"

Также Трамп назвал себя "единственным президентом", который не отдал ни одной украинской земли России

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что во вторник, 4 марта, "будет большой вечер", в который он сделает какое-то большое заявление.

По словам Трампа, он "расскажет все, как есть". Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

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"Завтрашняя ночь будет большой. Я расскажу все как есть!", - сделал анонс Трамп.

В то же время он назвал себя "единственным президентом", который не отдал ни одной украинской земли путинской России.

"Единственный президент, который не отдал ни одной земли Украины путинской России - это президент Дональд Трамп. Помните, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят", - написал он.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп срочно созывает чиновников США для разговора об Украине - стало известно, что он хочет сделать. Во время встречи, вероятно, речь пойдет и о прекращении военной помощи Украине.

Также ранее Трамп заявил, что США должны меньше волноваться из-за Путина. По словам Трампа, у него есть более насущные проблемы, чем "волноваться из-за Путина".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, но есть условие. Президент Украины убежден, что конфликт с Трампом скоро прекратится.

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