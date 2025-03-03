'Завтра будет большой вечер': Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине

Кратко:
- Трамп заявил, что 4 марта "будет большой вечер"
- По его словам, он "расскажет все, как есть"
- Также Трамп назвал себя "единственным президентом", который не отдал ни одной украинской земли России
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что во вторник, 4 марта, "будет большой вечер", в который он сделает какое-то большое заявление.
По словам Трампа, он "расскажет все, как есть". Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.
"Завтрашняя ночь будет большой. Я расскажу все как есть!", - сделал анонс Трамп.
В то же время он назвал себя "единственным президентом", который не отдал ни одной украинской земли путинской России.
"Единственный президент, который не отдал ни одной земли Украины путинской России - это президент Дональд Трамп. Помните, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят", - написал он.
Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Трамп срочно созывает чиновников США для разговора об Украине - стало известно, что он хочет сделать. Во время встречи, вероятно, речь пойдет и о прекращении военной помощи Украине.
Также ранее Трамп заявил, что США должны меньше волноваться из-за Путина. По словам Трампа, у него есть более насущные проблемы, чем "волноваться из-за Путина".
Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, но есть условие. Президент Украины убежден, что конфликт с Трампом скоро прекратится.
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