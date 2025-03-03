Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, но есть условие

Основное:
- Зеленский готов снова встретиться с американским президентом
- Следующая встреча лидеров в Белом доме должна быть серьезной
- Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов снова встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, если тот снова пригласит его "для решения реальных проблем". Об этом сообщает Bloomberg.
Зеленский дал понять, что следующая встреча в Белом доме должна быть серьезной, чтобы он смог осуществить эту поездку.
"Мы достойны равноправного диалога... Я убежден, что эта ситуация пройдет, и впереди более важные дела. (Если президент США пригласит - Главред) для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов - я приеду", - сказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что перепалка в Белом доме в открытом режиме не была положительной ни для США, ни для Украины.
"Я убежден, что эта ситуация пройдет, и впереди более важные вещи", - подчеркнул украинский лидер.
Кроме того, глава государства сказал, что соглашение с США о добыче полезных ископаемых готово и может быть подписано министрами.
По его словам, Украина не отказывается от этого предложения несмотря на то, что произошло, и готова принять соглашение.
"Я готов к любому формату конструктивных отношений с США", - отметил Зеленский.
Перепалка в Белом доме 28 февраля - что известно
Как писал Главред, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.
После перепалки Зеленский досрочно покинул Белый дом. В то же время сам Трамп решил, что украинский президент якобы не готов к миру и заявил, что президент Украины "проявил неуважение к США".
Позже многие европейские и другие мировые лидеры поддержали Украину и Владимира Зеленского. Только скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против украинского президента и поддержал Трампа.
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Издание Bloomberg
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