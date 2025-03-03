Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, но есть условие

Президент Украины убежден, что конфликт с Трампом скоро прекратится.

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Зеленский сказал, при каком условии готов вновь прибыть с визитом в США / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента, facebook.com/DonaldTrump

Основное:

Зеленский готов снова встретиться с американским президентом

Следующая встреча лидеров в Белом доме должна быть серьезной

Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов снова встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, если тот снова пригласит его "для решения реальных проблем". Об этом сообщает Bloomberg.

Зеленский дал понять, что следующая встреча в Белом доме должна быть серьезной, чтобы он смог осуществить эту поездку.

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"Мы достойны равноправного диалога... Я убежден, что эта ситуация пройдет, и впереди более важные дела. (Если президент США пригласит - Главред) для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов - я приеду", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что перепалка в Белом доме в открытом режиме не была положительной ни для США, ни для Украины.

"Я убежден, что эта ситуация пройдет, и впереди более важные вещи", - подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, глава государства сказал, что соглашение с США о добыче полезных ископаемых готово и может быть подписано министрами.

По его словам, Украина не отказывается от этого предложения несмотря на то, что произошло, и готова принять соглашение.

"Я готов к любому формату конструктивных отношений с США", - отметил Зеленский.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Перепалка в Белом доме 28 февраля - что известно

Как писал Главред, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

После перепалки Зеленский досрочно покинул Белый дом. В то же время сам Трамп решил, что украинский президент якобы не готов к миру и заявил, что президент Украины "проявил неуважение к США".

Позже многие европейские и другие мировые лидеры поддержали Украину и Владимира Зеленского. Только скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против украинского президента и поддержал Трампа.

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