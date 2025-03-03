Глава Пентагона приказал прекратить наступательные кибероперации против РФ: причина

Такие действия могут свидетельствовать о том, что Трамп хочет наладить диалог с Кремлем.

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Глава Пентагона приказал прекратить наступательные кибероперации против РФ/ коллаж: Главред, фото: defense.gov, сайт Кремля

Кратко:

Глава Пентагона приказал свернуть наступательные кибероперации против России

Это может свидетельствовать о попытках команды Трампа наладить диалог с Кремлем

Глава Минобороны США Пит Хэгсет дал приказ прекратить наступательные кибероперации против страны-агрессора России. Такие действия, вероятно, свидетельствуют о попытках команды американского президента Дональда Трампа наладить диалог с Кремлем.

Об этом пишет The New York Times. Собеседниками издания, которые рассказали журналистам такую информацию, являются один действующий и двое бывших чиновников. Они отметили, что такое распоряжение якобы поступило еще до встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, которая закончилась скандалом.

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Отмечается, что непонятны точный объем и срок действия приказа американского Минобороны, ведь граница между наступательными и оборонительными кибероперациями часто размыта.

В то же время в издании отметили, что в целом для США важно сохранить доступ к российским сетям с целью получения информации. В частности, таким образом легче будет получать информацию для понимания намерений российского диктатора Владимира Путина в контексте переговоров.

По словам собеседников-эксчиновников, отказ от проведения наступательных киберопераций против РФ является рискованной авантюрой для Вашингтона, ведь неизвестно, прекратит ли РФ при этом свои гибридные операции против США и стран Европы, которым Соединенные Штаты также оказывали существенную поддержку в противодействии кибервмешательству.

Спор Зеленского и Трампа - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп ждет извинений Зеленского - в NBC узнали инсайд из Белого дома. Недовольство чиновников администрации Трампа вызвало настаивание на "гарантиях безопасности".

У Трампа сделали новое заявление об "отставке Зеленского". Советник по нацбезопасности США Майк Волц отметил, что Украине нужен президент, который сможет наладить контакты с Вашингтоном и Москвой и закончить войну.

Также сообщалось, что у Трампа начали массированную "операцию" против Украины и Зеленского. Команда Трампа могла спланировать перепалку с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

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Что известно о Пите Хэгсете Питер Брайан Гегсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия. Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America. Гегсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Гегсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024). 12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Гегсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

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