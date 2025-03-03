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РФ готовит "дроновую армаду": в ГУР предупредили об угрозе атак 500 БпЛА по Украине

Руслана Заклинская
3 марта 2025, 09:57
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Враг использует широкий спектр дронов - от ударных до разведывательных и имитационных целей, рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.
РФ готовит 'дроновую армаду': в ГУР предупредили об угрозе атак 500 БпЛА по Украине
РФ планирует запускать одновременно примерно 500 беспилотников по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Ключевые тезисы Скибицкого:

  • РФ планирует запускать по Украине одновременно примерно 500 БпЛА
  • Россия наращивает производство и количество пусковых площадок для дронов
  • Основные цели - система управления ВСУ, аэродромы, энергетическая инфраструктура, ОПК

Россияне каждую ночь осуществляют массированные атаки беспилотниками по территории Украины, используя 150-200 БпЛА. Оккупанты планируют увеличить производство и одновременно запускать не менее 500 дронов. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, в 2023 - начале 2024 года россияне преимущественно использовали "Шахеды", однако сейчас номенклатура беспилотных аппаратов значительно расширилась. К атакам привлекаются новые модели, такие как "Герань-1", "Гарпия", "Гербера", "Пародия" и другие. Кроме ударных дронов, противник активно применяет разведывательные беспилотники и ложные цели.

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"Фактически, это все в целом просто перегружает нашу систему противовоздушной обороны. Очень сложно отличить, где летит беспилотник с боевой частью, а где - без нее", - отметил Скибицкий.

Представитель ГУР рассказал, что главные производственные центры БПЛА в РФ находятся в Ижевске, Елабуге и на предприятиях концерна "Калашников". Благодаря наращиванию производства оккупанты уже осуществляют атаки залпами по 150-200 беспилотников за одну ночь.

"В их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно примерно 500 беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Скибицкий добавил, что также россияне планируют расширить количество пусковых площадок для запуска БпЛА, что увеличит интенсивность атак. По его словам, цели российских атак не изменились с осени 2023 года.

"Это система управления Вооруженных сил, Сил Обороны, это все, что касается авиации и наших аэродромов. Это - наиболее критические элементы нашей инфраструктуры, в том числе энергетическая система, газотранспортная система - то, что мы наблюдаем сейчас. И один из приоритетов - наши предприятия оборонно-промышленного комплекса - там, где изготавливается вооружение, где мы нарастили выпуски многих видов оружия, боеприпасов, беспилотных аппаратов и систем", - пояснил Скибицкий.

Кроме этого, в последнее время россияне изменили подход к атакам. Представитель ГУР отметил, что РФ перешла к тактике таргетинга - четкое планирование ударов для максимального эффекта.

Атаки РФ по Украине - новости по теме

Напомним, враг наращивает производство БПЛА, что может увеличить количество атак, заявил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, это более быстрый и дешевый метод ведения войны.

В то же время Украина также активно развивает собственное производство дронов. На действия противника ВСУ отвечают эффективными контрмерами, в частности сбивают вражеские "Шахеды" FPV-дронами, рассказал командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский.

Как сообщал Главред, РФ начала атаковать украинские города ударными дронами на более низкой высоте, чтобы усложнить их сбивание. Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что россияне также испытывают усиленные антенны для противодействия РЭБ.

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Кто такой Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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