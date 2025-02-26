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"Дает реальные результаты": Украина начала сбивать "Шахеды" FPV-дронами

Виталий Кирсанов
26 февраля 2025, 22:22
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Война превращается в постоянную технологическую гонку, говорит Вадим Сухаревский.
FPV-дроны
Украина начала сбивать "Шахеды" FPV-дронами / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Суспільне

Что сказал Сухаревский:

  • На каждый шаг Украины противник отвечает чем-то асимметричным
  • Начинается постоянная технологическая гонка

Украина продолжает на каждое действие противника отвечать соответствующими контрмерами. Украинские военные уже сбивают вражеские "Шахеды" FPV-дронами. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский, сообщает LIGA.net.

По словам Сухаревского, на каждый шаг Украины противник отвечает чем-то асимметричным.

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В частности, он привел пример ответа на атаки российских дронов "Шахед". Командующий Сил беспилотных систем объяснил, что, когда Россия начала активно использовать эти дроны, Украина быстро создала тысячи мобильных огневых групп, которые продемонстрировали свою высокую эффективность. Однако российские войска адаптировали свою тактику, совершенствуя дроны, меняя их высоты и способы применения.

"Мы перешли к чему? Сейчас мы начинаем сбивать "Шахеды" FPV-дронами. И это уже дает реальные результаты. Далее начинается постоянная технологическая гонка", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что война превращается в постоянную технологическую гонку, где каждая новая операция предусматривает учет многочисленных разведданных.

"Каждая наша операция - это момент учета разнообразных разведданных: что касается РЭБа, что касается их ПВО, что касается защищенности объективной, пассивной защиты", - отметил Сухаревский.

Новости Украины - отечественные разработки

Как сообщал Главред, украинские волонтеры завершают испытания новой ракеты "Трембита", способной достичь Москвы. Ракета имеет низкую стоимость (15 тысяч долларов за единицу) и высокую мобильность, что позволяет эффективно истощать ПВО противника.

Также в декабре 2024 года в Украине началось серийное производство крылатой ракеты "Пекло" За три месяца изготовлено около 100 единиц. Ракета на 70% состоит из украинских компонентов, имеет инерциальное и GPS-наведение, а боевая часть весит около 50 кг.

Американские военные разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу с головкой самонаведения Quicksink. Ожидаемая дальность применения нового оружия составит 463 километра.

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FPV-дрон - что это такое

FPV-дрон – вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия.

Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу.

Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогостоящих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями.

И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны.

В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА производят по меньшей мере три государственных завода.

В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", цель которой – научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытание. Там же можно послать пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

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