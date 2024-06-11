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"В 6 раз больше, чем в 2023 году": в ВСУ раскрыли успехи по производству БПЛА

Руслана Заклинская
11 июня 2024, 20:44
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Государственные компании перевыполнят задание президента о передаче защитникам в 2024 году 1 миллиона дронов, заявил Вадим Сухаревский.
'В 6 раз больше, чем в 2023 году': в ВСУ раскрыли успехи по производству БПЛА
ВСУ с января получили в шесть раз больше дронов, чем за весь 2023 год / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Суспільне

Украинские защитники получили за пять месяцев от государственных компаний в шесть раз больше дронов, чем за весь 2023 год. Задача по производству 1 миллиона FPV-дронов будет перевыполнена. Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Вадим Сухаревский, пишет "РБК-Украина".

"За период, который прошел в этом году, за эти полгода, государство поставило Вооруженным силам в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год. Эта тенденция идет к наращиванию", - отметил Сухаревский.

По его словам, украинские компании перевыполнят задание президента Украины Владимира Зеленского о передаче Вооруженным силам Украины 1 миллиона FPV-дронов в 2024 году.

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Сухаревский подчеркнул, что в Украине есть много производителей дронов, однако не все имеют возможность производить их массово. Поэтому, чтобы масштабировать их производство, создаются государственные программы.

"Речь идет не только о производстве на территории Украины, но и за рубежом, чтобы масштабировать лучшие образцы", - сказал командующий СБС.

Кто такой Вадим Сухаревский?

Вадим Сухаревский - полковник и Герой Украины. 10 июня 2024 года он был назначен командующим Сил беспилотных систем.

Участвовал в российско-украинской войне еще с 2014 года. Принял первый бой возле Семеновки в Донецкой области 13 мая. Он тогда еще был старшим лейтенантом с позывным Барсук. Сухаревский первый приказал стрелять в боевиков на поражение. Он обстрелял из своего БТР подопечных террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. В конце лета Барсук получил ранение.

С 2016 года военный выполнял задачи на Мариупольском направлении. Тогда он был в составе 36-й бригады морской пехоты.

Звание подполковника получил в июне 2020 года. Через короткое время Сухаревский стал полковником. Уже в этом звании он получил звание "Герой Украины" в 2022 году.

Производство и использование дронов на войне - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина изменила способ ведения войны, используя дроны вместо самолетов, что создает свободную зону для дальнейших действий. Сухаревский отметил, что целями атак являются российские логистические и промышленные объекты, такие как мосты, порты, заводы на Балтике и Каспии, а также зауральские заводы.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее заявил, что Украина может произвести более одного миллиона дронов на нужды ВСУ.

"Эта цифра достаточно реалистична. Возможно, что больше будет дронов произведено в этом году. Очень многое зависит от характеристик, о каких дронах идет речь. Сейчас минимум 20-30% надо делать FPV-дроны с тепловизорами. FPV можно сделать и больше миллиона", - сказал он.

Кроме этого, по сравнению с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, ситуация с украинскими дронами значительно улучшилась. Директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones Мария Берлинская отметила, что хотя прогресс является значительным, этого все еще недостаточно, ведь Россия быстро развивает свои технологии.

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война в Украине БПЛА беспилотники дроны Вадим Сухаревский
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