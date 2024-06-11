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Это тысячи дронов: командующий беспилотных сил перечислил цели для ударов БПЛА по России

Яна Ставская
11 июня 2024, 19:59
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Количество дронных атак на российские военные объекты будет только расти, пообещал новоназначенный командующий.
Это тысячи дронов: командующий беспилотных сил перечислил цели для ударов БПЛА по России
Сухаревский рассказал о работе Сил беспилотных систем / Коллаж Главреда. Фото: Фото: twitter.com/Krymsky_bridge, 22 отдельная механизированная бригада

Удары по военным объектам России - это совместная работа военных и ГУР и СБУ. Главный месседж, который несут Силы беспилотных систем (СБС), - это об увеличении процента эффективности, рассказал в интервью журналистам командующий, полковник и Герой Украины Вадим Сухаревский.

Сухаревский подчеркнул, что Силы беспилотных систем делают ставку на применение различных типов дронов. По его словам, Украина уже изменила способ ведения войны.

"Мы сделали тот шаг, на который не решалась ни одна армия мира. Мы на практике показали, как дошли до аналоговых воздушных сил. То есть, если до этого стратегия НАТО заключалась в том, чтобы сотни самолетов разбомбили территорию, а потом пошла пехота, да? Да, мы понимаем, что это пока не про нас. А теперь представьте, как вместо F-16 взлетают тысячи БПЛА, создают свободную зону, а за ними следуют еще F-16", - сказал он.

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На вопрос, о каких именно целях идет речь при атаках на территорию России, Сухаревский перечислил объекты российской логистики и промышленного комплекса.

"От маленького до большого - города, порты, Балтика, Каспий, а дальше зауральские заводы", - ответил командующий.

На уточнение, будут ли атаки на Крымский мост, полковник добавил, что это затруднительно.

"Не задавайте таких вопросов, конечно, что трудно. Иначе уже "додолбали бы", - сказал он.

Отдельно Сухаревский добавил, что горящие НПЗ - "это уже системный подход и результат совместной деятельности".

Кто такой Вадим Сухаревский?

Вадим Сухаревский – полковник и Герой Украины.10 июня 2024 года он был назначен командующим Сил беспилотных систем.

Участвовал в российско-украинской войне с 2014 года. Принял первый бой у Семеновки Донецкой области 13 мая. Он тогда еще был старшим лейтенантом с позывным Борсук. Сухаревский первым приказал стрелять в боевиков на поражение. Он обстрелял из своего БТР подопечных террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. В конце лета Борсук получил ранение.

С 2016 года военный выполнял задания на Мариупольском направлении. Тогда он был в составе 36-й бригады морской пехоты.

Звание подполковника получил в июне 2020 года. Спустя короткое время Сухаревский стал полковником. Уже в этом звании он получил звание "Герой Украины" в 2022 году.

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Согласно сообщению украинских военных, ВСУ также нанесли удары по двум зенитным ракетным дивизионам С-300, расположенным возле Черноморского и Евпатории в оккупированном Крыму.

Согласно данным СМИ, ВСУ атаковали позиции российских оккупантов в первые часы после получения соответствующего разрешения от Вашингтона.

По последней информации, Украина уже начала использовать против захватчиков, в частности установки HIMARS. Главред раскрыл поразительные потери россиян после прилетов американских снарядов.

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война в Украине война России и Украины Вадим Сухаревский
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