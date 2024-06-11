В Евросоюзе предложили продлить временную защиту для украинцев: названы сроки

Европейская комиссия предлагает продлить убежище для беженцев из Украины еще на год, до 4 марта 2026 года.
О новой инициативе Европейской комиссии идет речь в сообщении на официальном сайте Еврокомиссии.
"Из-за продолжения российских атак на гражданскую и жизненно важную инфраструктуру всюду в Украине, сейчас не существует никаких условий для безопасного и длительного возвращения в Украину", - говорят официальные европейские чиновники.видео дня
Отмечается, что на сегодня временной защитой в ЕС пользуются почти 4,2 млн украинцев, которые укрылись от войны с Россией, среди которых треть – это дети.
Что известно о временной защите для украинцев
Директива о временной защите предоставляет украинцам право на:
- проживание;
- доступ к рынку труда;
- жилье;
- социальную;
- медицинскую и другую помощь.
Она также помогает государствам-членам упорядоченно и эффективно управлять прибытием людей.
Комиссия представит предложение министрам на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел 13 июня. После этого Совет должен официально принять предложение.
ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года единогласным решением государств-членов, и она была автоматически продлена на один год, а затем Совет продлил ее еще на один год до 4 марта 2025 года.
Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?
По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:
- Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
- Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
- Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
Как сообщалось ранее, беженцев из Украины в Чехии ждут перемены. Изменения могут быть внедрены уже в 2025 году. Если поправки будут приняты, украинцы смогут получить разрешение на постоянное проживание.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Швеция планирует изменения для беженцев. Сейчас украинцы должны прожить в Швеции три года, прежде чем их смогут занести в реестр населения. Этот строк хотят сократить до одного года.
Как сообщалось ранее, с 2024 года в странах Европы начался процесс значительного сокращения помощи беженцам. В четырех европейских странах в 2024 году начнут сокращать и прекращать помощь украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.
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