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В Евросоюзе предложили продлить временную защиту для украинцев: названы сроки

Алексей Тесля
11 июня 2024, 15:57
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Решение принято в связи с российскими атаками на гражданскую и жизненно важную инфраструктуру.
В Евросоюзе предложили продлить временную защиту для украинцев: названы сроки
Для беженцев из Украины предлагают продлить убежище / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Европейская комиссия предлагает продлить убежище для беженцев из Украины еще на год, до 4 марта 2026 года.

О новой инициативе Европейской комиссии идет речь в сообщении на официальном сайте Еврокомиссии.

"Из-за продолжения российских атак на гражданскую и жизненно важную инфраструктуру всюду в Украине, сейчас не существует никаких условий для безопасного и длительного возвращения в Украину", - говорят официальные европейские чиновники.

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Отмечается, что на сегодня временной защитой в ЕС пользуются почти 4,2 млн украинцев, которые укрылись от войны с Россией, среди которых треть – это дети.

Что известно о временной защите для украинцев

Директива о временной защите предоставляет украинцам право на:

  • проживание;
  • доступ к рынку труда;
  • жилье;
  • социальную;
  • медицинскую и другую помощь.

Она также помогает государствам-членам упорядоченно и эффективно управлять прибытием людей.

Комиссия представит предложение министрам на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел 13 июня. После этого Совет должен официально принять предложение.

ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года единогласным решением государств-членов, и она была автоматически продлена на один год, а затем Совет продлил ее еще на один год до 4 марта 2025 года.

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

Как сообщалось ранее, беженцев из Украины в Чехии ждут перемены. Изменения могут быть внедрены уже в 2025 году. Если поправки будут приняты, украинцы смогут получить разрешение на постоянное проживание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Швеция планирует изменения для беженцев. Сейчас украинцы должны прожить в Швеции три года, прежде чем их смогут занести в реестр населения. Этот строк хотят сократить до одного года.

Как сообщалось ранее, с 2024 года в странах Европы начался процесс значительного сокращения помощи беженцам. В четырех европейских странах в 2024 году начнут сокращать и прекращать помощь украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.

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