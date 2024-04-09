Правила проживания будут другими: беженцев из Украины в Чехии ждут перемены

Изменения могут быть внедрены уже в 2025 году. Если поправки будут приняты, украинцы смогут получить разрешение на постоянное проживание.

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Для беженцев из Украины в Чехии изменят правила пребывания / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В Чехии могут принять изменения в закон Lex Ukraine, согласно которым украинцы, находящиеся под временной защитой, смогут получить разрешение на постоянное проживание на территории страны. "Зеленый свет" будет предоставлен лишь тем, кто не зависит от государственной помощи.

С предложением о внесении поправок выступило Министерство внутренних дел Чехии, передает пресс-служба ведомства.

Для получения разрешения на долгосрочное проживание украинцам необходимо будет продемонстрировать экономическую самостоятельность. В итоге они смогут получить статус долгосрочного проживания, аналогичный тому, который имеют иностранные граждане из стран, не входящих в Европейский союз.

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Если украинцы не могут или не хотят принять эти условия, то они смогут оставаться под временной защитой.

Министерство внутренних дел Чехии подтвердило, что институт временной защиты для украинских беженцев будет сохранен и в будущем. В то же время существуют люди, которые стремятся остаться на территории Чехии на длительный срок и вложиться в строительство своего будущего там.

Изменения могут быть внедрены уже в 2025 году. Однако на данный момент законопроект находится на стадии обсуждения. Рассмотрение начнется после принятия решения на уровне Европейского союза.

Как получить разрешение на постоянное проживание

Для получения разрешения на долговременное проживание, нужно:

находиться на территории Чехии минимум 2 года;

иметь загранпаспорт;

предоставить документ о финансовом обеспечении для пребывания на территории Чехии;

предоставить документ о месте проживания на территории Чехии;

предоставить справку о несудимости.

Для получения разрешения на длительное проживание необходимо, чтобы все члены семьи проходили процедуру. Если, например, разрешение получает мать, то ребенок не может остаться под временной защитой.

Какие права получат украинцы после принятия закона

Граждане Украины, которым будет предоставлено разрешение на постоянное проживание, будут иметь право на:

возможность свободно участвовать на рынке труда;

освобождение от необходимости прохождения адаптационно-интеграционного курса;

биометрическую карточку вместо визовой наклейки;

возможность зарегистрировать транспортное средство на себя.

Отметим, по данным МВД Чехии, сейчас в стране находятся 338 736 украинских беженцев.

Как сообщал Главред, с 2024 года в странах Европы начался процесс значительного сокращения помощи беженцам. В четырех европейских странах в 2024 году начнут сокращать и прекращать помощь украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.

Также после длительных дискуссий между Берлином и федеральными землями были согласованы новые правила пребывания беженцев в Германии. Уже начиная с января 2024 года, федеральный центр будет ежегодно выплачивать на каждого потенциального соискателя статуса беженца 7500 евро, поэтому размеры финансирования будут напрямую связаны с конкретным количеством беженцев, получающих помощь государства.

Сколько украинских беженцев в Германии С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по середину февраля 2024 года в Германию приехали почти 1,143 млн украинских беженцев, из них 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние. Почти половина из них проживают в трех крупнейших федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге, передает агентство AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев. Около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны, спустя два года в ней больше не живут. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину, а сколько - переехали в другие страны. В школах Германии обучаются почти 219 тысяч детей и подростков из Украины. Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства опубликовала газета Welt am Sonntag.

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